El vecino de Aljucer que veía la tele en casa con España a oscuras

Mientras España entera se iba a negro, el vecino de Aljucer David García, presidente de la Asociación por un Cambio de Modelo Energético Independiente y Sostenible (Acmeis), veía la televisión en su casa, se conectaba a internet y leía las noticias de LA VERDAD e incluso cargaba su vehículo eléctrico.

«Tuve que ser uno de los pocos españoles que no sufrió el apagón. De hecho, no me enteré al principio, estaba trabajando en casa de forma normal. Pero varios clientes, de zonas distintas, me llamaron informándome de que se había ido la luz y entonces me di cuenta de que se trataba de algo gordo», relata este técnico de mantenimiento informático, que presta servicio a distintas empresas.

El motivo de que no sufriera el corte de suministro está en las 38 placas de autoconsumo que tiene instaladas en su hogar, con una potencia pico de 15,5 kilovatios. No obstante, otros usuarios de autoconsumo sí que sufrieron el corte, pero en el caso de David García el suministro se mantuvo porque, por diversas circunstancias particulares, está aislado de la red. «Si hubiera estado conectado, que es lo habitual, las placas se hubieran desconectado inmediatamente. Pero al estar aislado, todo siguió funcionando», cuenta.

Así que hizo vida «medio normal, aunque con el miedo en el cuerpo porque pensaba que esto estaba causado porque se había ido alguna central nuclear». David García, firme defensor del nuevo modelo energético, es consciente de que «los que tienen intereses en frenar el desarrollo de la fotovoltaica le echarán la culpa de lo sucedido» durante el inolvidable lunes 28 de abril de 2025. «Pero la fotovoltaica no ha producido el apagón, funcionó como debía funcionar. No obstante, indicó que, aunque sabía que la red de baja tensión «era muy deficitaria», jamás esperó que se produjera alguna vez «un corte de suministro tan gordo», afectando a la península entera.

