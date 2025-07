Varios robos en viviendas desatan la preocupación de los vecinos en el barrio murciano de Vistabella

Más presencia policial en las calles. Esta es, sin duda, una de las peticiones más repetidas en los últimos años por parte de los vecinos ... de distritos y pedanías del municipio de Murcia. Lo han hecho recientemente, por ejemplo, los residentes y comerciantes de barrios tan castizos como el de San Antolín y de pedanías como las de Santiago y Zaraíche y La Arboleja, entre otros. También se sumaron el año pasado a esta solicitud los residentes de Vistabella. Lo hicieron, en general, por la «degradación» del vecindario que venían percibiendo y, en particular, por una sucesión de robos en vehículos aparcados en esta área. «Este tipo de incidentes acabaron por remitir, pero en el último mes venimos sufriendo una situación a la que no nos habíamos enfrentado hasta ahora», explica el presidente de la asociación de vecinos, Nacho Álvarez-Castellanos.

Explica así el representante vecinal que en el lapso de unas cuantas semanas se han registrado en torno a casi una decena de robos en viviendas del barrio. «Se cuelan en casas bajas, saltando de un tejado a otro y entrando por los patios», explica Álvarez-Castellanos. Reconoce este que las sustracciones no presentan una cuantía importante y que se ciñen a bicicletas, zapatillas o «alguna otra cosa que puedan encontrarse por ahí».

Policía Nacional rechaza un «incremento reseñable» de la criminalidad en la zona y anima a los residentes a denunciar cualquier delito

Sin embargo, estos hechos han instalado una cierta sensación de inseguridad en la ciudadanía, al verse vulnerada en la intimidad de sus propios domicilios. «Estas entradas se han producido, incluso, con los propietarios dentro de la casa y algún vecino se ha encontrado con el intruso, allí sentado, al bajar a la planta baja y se ha enfrentado al ladrón», añade. A estos sucesos, que parecen haber remitido esta semana, se suman ciertos problemas ya enquistados en el barrio como la constante presencia de gorrillas o aparcacoches. «Hay alguno simpático que no genera problemas, pero no todos son así», prosigue Álvarez-Castellanos subrayando que también se ha producido algún robo de cadenas «al tirón» a vecinas mayores. «Muchas han optado por no salir ya a la calle con posesiones de este tipo».

No estaban los residentes de este entorno acostumbrados a este tipo de preocupaciones. De hecho, siempre se ha considerado este un vecindario «agradable, familiar y con una alta calidad de vida», destaca el representante vecinal. Estas características se veían aún más realzadas por la comparación con barrios colindantes como el de La Paz o con el Polígono de la Fama, marcados por diversos problemas sociales, incluyendo el del tráfico de drogas. «Siempre ha parecido haber una barreras de seguridad entre estos barrios y el nuestro, pero parece que esta, cada vez se perfora más», confiesa Álvarez-Castellanos, sin entregarse a la desesperanza. No obstante, reconoce que entre los vecinos está empezando a desatarse una cierta psicosis -«hay quien ya se ha comprado hasta un espray de pimienta»-, que se acaba retroalimentando a través de las redes sociales y los grupos de WhatsApp.

Reuniones con varios cuerpos

Por ello, desde la asociación vecinal, y pese al poso de preocupación, se ha decidido llamar a la calma y confiar en la actuación de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado. «Sabemos que buena parte de lo que ocurre aquí se debe a problemas de naturaleza social, que son de lenta y difícil solución, y la gente quiere ver resultados rápidos, por lo que nos queda apelar a la vía policial», expone Álvarez-Castellanos. Por ello, se pusieron en contacto con Rafael Gómez, el presidente de la Junta Municipal del Distrito Este -que engloba La Fama, La Paz y Vistabella-, para que este les facilitará una reunión tanto con representantes de Policía Nacional como Local.

«Hay que estar encima de estos barrios para evitar que se conviertan en un gueto», reconoce Gómez, mientras que recibía ayer la vista de una patrulla de la Policía de Barrio. Finalmente, los encuentros con representantes de ambos cuerpos se produjeron esta misma semana y aunque fueron «positivos», no derivaron en compromisos concretos. Desde Policía Nacional defienden que «estadísticamente no se ha producido ningún incremento reseñable» de la criminalidad» y animaron a los vecinos a denunciar cualquier incidente, algo que, como reconoce Álvarez Castellanos, «muchas veces no ocurre. «No existe una oleada de robos, se trata de casos muy puntuales sin transcendencia jurídica», apostillan las mismas fuentes del CNP.

Por su parte, fuentes de Policía Local indican que se ha acordado con los vecinos reforzar la vigilancia en áreas como la de la plaza de abastos y la de los comercios, así como aumentar la presencia policial a pie por la avenida Intendente Jorge Palacios, el jardín de los Patos y alrededores.