Las pintadas en la sede de la agrupación Murcia-El Valle este viernes. PSOE

Vandalizan la sede socialista en El Valle, en Murcia, con mensajes de odio: «Sois unos perros»

Esta agrupación ha condenado las pintadas con las que ha amanecido la fachada de su local este viernes

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Viernes, 17 de octubre 2025, 10:38

La sede de la agrupación socialista de Murcia El Valle amaneció este viernes vandalizada con pintadas ofensivas que han sido condenadas por esta organización. «Sois unos perros sinvergüenzas. Soldado de Dios. Karma», se podía leer en letras de gran tamaño en la fachada de este local en la calle Juan Bonafe.

La Agrupación Socialista Murcia El Valle, a través de sus redes sociales, ha rechazado este acto que consideran que «no solo daña un edificio, sino que atenta contra la democracia, la convivencia y el respeto que debe imperar en nuestra sociedad».

Añaden que «el PSOE siempre ha defendido el diálogo, la libertad y la tolerancia y así seguiremos haciéndolo, frente a quienes intentan imponer el odio o el miedo».

Finalizan ese mensaje de condena subrayando que «seguiremos trabajando con más fuerza que nunca, por un futuro de igualdad, justicia y respeto para todos y todas».

El secretario general del PSOE en la Región de Murcia, Francisco Lucas, condenó el acto vandálico y traslado su «más absoluta condena a los ataques contra sedes del PSOE». En una publicación en sus redes sociales apuntó este viernes que «seguiremos defendiendo los valores democráticos, el acuerdo y la convivencia ante la sinrazón». También afirmó que seguirán «trabajando sin descanso para mejorar la vida de la ciudadanía y hacer avanzar a la Región».

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz Maciá, señaló en sus redes que los autores de las pintadas tienen que «conocer muy poco a las gentes del PSOE si piensan que con una pintada van a conseguir pararnos». Al respecto, explicó que «lo único que han conseguido es que ya haya cientos de socialistas diciendo cuándo quedamos para pintar entre todos».

