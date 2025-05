Vandalizan la puerta de entrada del Casino de Murcia y rompen una pieza «insustituible»

Pedro Navarro Domingo, 18 de mayo 2025, 13:44 | Actualizado 14:17h. Comenta Compartir

«No sabemos cuáles han sido los motivos, pero ahora mismo parece un acto vandálico». Así se pronunciaban fuentes del Real Casino de Murcia en relación a los destrozos causados a su puerta principal en la madrugada del pasado sábado. Fue a las 1.20 horas de ayer cuando, al parecer, dos personas arrancaron el contenido de uno de los maceteros instalados en la calle Trapería y lo lanzaron contra la entrada del edificio, rompiendo uno de los históricos cristales que forman parte de su cerramiento.

Rápidamente se dio parte del suceso a las autoridades y, aunque varios agentes de Policía Nacional se presentaron en el lugar de los hechos, no fue posible dar con los autores de los daños, que se dieron a la fuga y para cuya localización se contaba con la descripción de sus vestimentas realizada por el vigilante de seguridad. No parece que el móvil de esta conducta pudiera ser el del robo, ya que el emblemático inmueble se encontraba abierto en esos momentos, no para visitas, pero sí para su uso por parte de los socios.

Los desperfectos son especialmente relevantes y de un importante valor -especialmente histórico-, ya que afectan a una pieza de cristalería realizada a principios del siglo pasado. De hecho, esta fue instalada en la puerta principal del edificio en el momento en el que se inauguró su emblemática fachada principal, en 1901. Se trata, así, de una obra artesanal, grabada con ácido, que no será fácil sustituir. No obstante, fuentes de la institución indican que ya se está trabajando, de la mano de la restauradora del Casino, Loreto López, para tratar de reponer dicha cristalera, en busca de un taller de características similares al que los elaboró hace más de un siglo.

No obstante, apuntan desde el Casino que se trata de «un elemento patrimonial insustituible», lamentando al mismo tiempo el incidente. Por el momento será necesario colocar algún elemento provisional para asegurar el cierre del inmueble. Además, ya se ha procedido a recoger la tierra y cristales rotos que habían quedado en el pasillo de entrada para garantizar la seguridad de los socios y visitantes.