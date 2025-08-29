Otro trámite superado para ampliar la protección de la Fábrica del Salitre de Murcia

Continúa la tramitación urbanística para aumentar la protección de la Real Fábrica de Salitres, más conocida como la 'fábrica de la pólvora'. El Boletín Oficial ... de la Región (BORM) publicó ayer la emisión de informe de impacto ambiental estratégico sobre el avance de la modificación 132 del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO). Concluye dicho dictamen, tras realizar consultas a varias consejerías, a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), al Colegio de Arquitectos y al Centro Municipal de Arqueología, que la aprobación de esta propuesta «no tendría efectos significativos sobre el medio ambiente», por lo que resulta favorable.

Dicho proceso de protección se inició en 2018, tras una petición unánime del Pleno de la Corporación Municipal y ante las reiteradas peticiones de asociaciones conservacionistas. Primero se solicitó a la Comunidad Autónoma que iniciara el proceso para declararlo Bien de Interés Cultural (BIC), lo que esta denegó. A partir de ese momento, el Consistorio decidió tomar las riendas y poner en marcha el avance de la modificación.

El objetivo era el de evitar la demolición de parte este emblemático inmueble ante los planes urbanizadores de su propietario, el empresario cartagenero Tomás Olivo, que adquirió los terrenos al Ministerio de Defensa en 1991 y que aspira a acometer en la zona un desarrollo residencial. «La modificación del plan urbano supone una ampliación de la protección patrimonial que ahora mismo tiene la fábrica, del resto de los elementos del entorno y del espacio verde de la finca», apuntó anteriormente a LA VERDAD el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, quien recordó que tiene una calificación para equipamientos.

Esta modificación del PGMO busca «garantizar la conservación de la totalidad del conjunto por el planeamiento vigente, para lo que es necesario ampliar su delimitación», establece el propio informe. Incluirá esta el edificio principal de la fábrica –construido en 1656, durante el reinado de Felipe IV– y de la capilla del Vía Crucis, cuyas fichas de protección en el Plan del Conjunto Histórico Artístico (Pecham) «deben ser actualizadas, incluyendo las técnicas constructivas y sus elementos singulares».

Además, se elaborarán seis nuevas fichas en el catálogo que incluirán las acequias Aljufía y Caravija; el Taller de Afino de salitre (actual sede del Club Taurino); el edificio de la Biblioteca (antigua sede de la Oficina municipal de Estadística, hoy instalaciones del Servicio Municipal de Salud); el paseo central del jardín y su arbolado; y la Chimenea de Agramizas. También se establece la calificación de Parque de Distrito para el jardín del Salitre. «Es importante señalar que el proyecto de demolición inicialmente planteado ha sido declarado inviable a la luz de los hallazgos arqueológicos», apostilla, teniendo en cuenta la cercanía del arrabal de La Arrixaca.