Finca de la Fábrica, con el solar en el que se había previsto edificar. J. CARRIÓN

Otro trámite superado para ampliar la protección de la Fábrica del Salitre de Murcia

Aprueban el informe de impacto ambiental de la modificación del Plan General que busca blindar el conjunto ante futuros desarrollos residenciales

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:10

Continúa la tramitación urbanística para aumentar la protección de la Real Fábrica de Salitres, más conocida como la 'fábrica de la pólvora'. El Boletín Oficial ... de la Región (BORM) publicó ayer la emisión de informe de impacto ambiental estratégico sobre el avance de la modificación 132 del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO). Concluye dicho dictamen, tras realizar consultas a varias consejerías, a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), al Colegio de Arquitectos y al Centro Municipal de Arqueología, que la aprobación de esta propuesta «no tendría efectos significativos sobre el medio ambiente», por lo que resulta favorable.

