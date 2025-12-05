El 'Tour del talento' de la Fundación Princesa de Girona llegará a Murcia por primera vez en mayo de 2026 La capital regional acogerá diferentes actos entre los días 25 y 29, entre ellos, la proclamación del Premio Investigación

El 'Tour del talento', impulsado por la Fundación Princesa de Girona, con TRIVU como entidad impulsora, volverá a poner rumbo a cinco ciudades españolas durante el primer semestre del año 2026, donde desplegará más de 250 actividades dirigidas a jóvenes de entre 16 y 35 años. La primera parada será en Sant Boi de Llobregat y Baix Llobregat (del 2 al 6 de febrero). Seguirán Huesca (del 23 al 27 de febrero), Alcalá de Henares - Madrid (del 23 al 27 de marzo); Granada (del 27 al 30 de abril), y Murcia (25 al 29 de mayo), donde pondrá punto final a esta edición.

El 'Tour del talento 2026' llega con importantes novedades que refuerzan su impacto y alcance. Por un lado, incorpora una mayor cantidad de contenido dirigido a jóvenes, integrando orientación vocacional en las actividades y estrenando nuevos recursos formativos para participantes de la franja específica 15 a 19 años, gracias al apoyo de Zurich y Junior Achievement a través del programa Z-Shake.

Un año más, el tour dará su pistoletazo de salida en Cataluña, en Sant Boi de Llobregat, con una edición que refuerza su identidad territorial y su conexión con el tejido social y empresarial de la zona. El tour se desplegará en cuatro municipios conectados: Sant Boi, Gavà, Viladecans y Castelldefels, con la proclamación del Premio Social. Este modelo territorial innovador no solo refleja la identidad compartida del territorio, sino que también impulsa redes locales de emprendimiento, formación y participación juvenil, acercando los contenidos a más jóvenes y consolidando un ecosistema transformador en la comarca.

El Tour continuará con tres paradas intermedias que consolidan su alcance nacional. En Huesca se proclamará el Premio CreaEmpresa en el marco de una semana centrada en la innovación y el emprendimiento. La siguiente parada será Alcalá de Henares (Madrid), que acogerá la proclamación de los dos premios internacionales, reafirmando su vocación global. Finalmente, Granada será escenario de la proclamación del Premio Arte. Una cita que subraya la creatividad y la cultura como motores de transformación social, en una ciudad candidata a ser capital europea de la cultura en 2031.

El cierre de la gira tendrá lugar en Murcia, a finales de mayo, donde se proclamará el Premio Investigación, consolidando el papel de la ciencia y la innovación en el impulso del talento joven.

