Un tebeo de Juan Álvarez y Jorge Gómez recopila los 1.200 años de historia de Murcia para conmemorar el aniversario de su fundación

En el jardín de Floridablanca, al que da nombre el destacado político murciano al que Carlos III entregó su confianza y nombró conde en el ... siglo XVIII, fue el lugar elegido por el Ayuntamiento de Murcia para presentar el tebeo 'Murcia 825-2025', en el que los dibujantes Juan Álvarez y Jorge Gómez compendian los 1.200 años de historia desde la fundación de la ciudad hasta nuestros días.

El alcalde, José Ballesta, el concejal de Turismo, Jesús Pacheco, y la concejala de Educación, Belén López, presentaron este lunes, a las 10 h, la publicación con la que el Consistorio sigue conmemorando la señalada efeméride y que permitirá a visitantes y ciudadanos, especialmente niños y adolescentes, acercarse a los acontecimientos y personajes históricos más destacados de la ciudad «con un lenguaje muy visual y accesible» y en tan solo 45 páginas.

Desde su origen por orden del emir Abderramán II para la pacificación de la Cora de Tudmir hasta las hazañas del tenista Carlos Alcaraz, por las viñetas de este cómic desfilan los personajes más trascendentales para los doce siglos de historia de la ciudad «y que resultan más icónicos para los murcianos», pero también otros menos conocidos para la mayoría de los ciudadanos que jugaron también papeles trascendentales en las diferentes épocas históricas.

Ampliar Pasaje dedicado a la historia del escultor Francisco Salzillo. LV

No faltan, por supuesto, el Rey Lobo (Ibn Mardanish), ni Alfonso X El Sabio, ni el místico sufí Ibn Arabí, ni José Moñino conde de Floridablanca, ni el insigne escultor Francisco Salzillo o la cantante Mari Trini, presentes desde la portada, pero en esta obra Juan Álvarez y Jorge Gómez recuerdan a murcianos insignes pero menos conocidos. Lo hacen de la mano de dos jóvenes murcianos –Santi y Rusdi, metáfora de la diversidad de Murcia», apunta Álvarez–, que van rescatando del olvido figuras como la científica Piedad de la Cierva, la primera mujer en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y primera alumna de la UMU; el abogado Mariano Ruiz Funes, ministro de Agricultura y Justicia durante la II República que, en su exilio en México, contribuyó al desarrollo de las constituciones y el derecho penal de Brasil, Argentina, Guatemala, Cuba, El Salvador y México; los místicos sufís Ibn Arabí, cuya tumba en Damasco es lugar de peregrinación y veneración, y Abu-Al Abbas al-Mursi, a quien está dedicada la mayor mezquita de Alejandría; o el pintor murciano Diego Pérez y el murciano de adopción Luis Torres, que realizaron con Colón el viaje del descubrimiento de América. Y también «destacados personajes no murcianos que vivieron en Murcia», como María Moliner, impulsora de la red de bibliotecas públicas españolas, que «conoció en Murcia a su marido Fernando Ramón Ferrando y fue la primera profesora de la UMU»; el poeta de la Generación del 27 Jorge Guillén, que vivió en la ciudad en los años 1920 con su familia... Siempre, eso sí, «tratando de equilibrar los distintos momentos importantes de la ciudad», apuntan los autores.

Ampliar Viñeta dedicada a la historia de Abderraman II. LV

De los episodios que Juan Álvarez y Jorge Gómez han reflejado en este tebeo histórico, escogen entre sus favoritos la estancia de los Reyes Católicos en Murcia, «cuando la corte era itinerante, hasta donde les siguió Cristóbal Colón para conseguir fondos para su expedición y de quienes recibió aquí 3.000 maravedíes» o el encuentro en 1933 de los poetas Federico García Lorca y Miguel Hernández en la ciudad, cuyos primeras obras publicó el redactor de LA VERDAD, escritor y editor murciano Raimundo de los Reyes.

Este tebeo se publica en tres formatos distintos: uno de tapa dura y otro de tapa blanda, que incluyen también algunos «bocetos para mostrar el proceso creativo», y una edición resumida de 12 páginas, destinada, sobre todo, a su difusión y distribución entre los escolares murcianos.

Junto al trabajo de documentación y creación, al que han dedicado «muchas horas de trabajo durante todo un año», Álvarez y Gómez destacan el esfuerzo que ha supuesto dar con la información necesaria para vestir a los personas: «Hay que tener en cuenta que el dominio árabe se prolongó más de seis siglos y durante todo ese periodo no vestían igual», aclara Juan Álvarez, y cita también el trabajo de biblioteca que ha supuesto reproducir algunos de los monumentos de los que ya no quedan apenas restos.

Tanto los responsables municipales, que apoyaron la iniciativa desde que se la propusieron al concejal Jesús Pacheco, como los autores del tebeo están muy satisfechos con el resultado, y Álvarez y Gómez agradecen especialmente al Ayuntamiento «la libertad absoluta de la que hemos disfrutado durante todo el proceso creativo».