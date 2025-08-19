El talento emprendedor dará una segunda vida al local número 9 de la Galería de San Andrés de Murcia

Una nueva propuesta dará vida a uno de los locales vacíos de la Galería de San Andrés. El local número nueve del espacio, que antiguamente ... era Fotografías Salzillo se convertirá, para el año 2026, en el segundo espacio de 'coworking', o trabajo compartido, destinado a la consolidación de proyectos emprendedores con sello murciano.

El lugar, de 24,4 metros cuadrados, albergará hasta cuatro propuestas comerciales que podrán testear sus modelos de negocio durante un año. La iniciativa se suma al espacio de la Plaza Circular, el Área Comercial de Área Comercial Emprendedora, que tiene hasta diez puestos de trabajo y al Centro de Iniciativas Municipales situado en la carretera de Churra, que alberga hasta 30 emprendedores que están «iniciando su actividad empresarial y tratando de consolidar sus proyectos empresariales», afirma Mercedes Bernabé, edil de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, que ha asistido este martes a la presentación del espacio. En los tres casos, la selección de los proyectos que harán uso de los espacios se hará a través de concurso, concretamente se regirá a partir de la Ordenanza de Municipal Reguladora del Uso de los Espacios Emprendedores Municipales, en la que el jurado, compuesto por cargos del Consistorio y representantes del tejido empresarial y de servicios municipales vinculados al desarrollo económico, valorará aspectos como la innovación, la viabilidad económica y técnica, el impacto social y ambiental, y la participación en programas municipales de emprendimiento, según informan fuentes consistoriales.

La puesta a punto del local comenzará en septiembre y estará a cargo de los 40 alumnos del programa de formación que ofrece el consistorio de construcción sostenible, mantenimiento de edificios, que «van a realizar en primer lugar una adecuación de este espacio», afirmó Bernabé.

A la exposición del futuro proyecto también ha asistido el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, que adelantó que desde su concejalía «estamos ultimando con las asociaciones de Placeros, la apertura de la convocatoria para terminar de completar los espacios del área comercial del barrio y, también, el resto de vacantes que dependen del Ayuntamiento». No hay todavía fechas estimadas para la citada convocatoria pero se prevé que suceda entre finales de este año o principios del próximo.