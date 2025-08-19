La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Visita al nuevo espacio de emprendimiento situado en la galería de San Andrés Guillermo Carrión / AGM

El talento emprendedor dará una segunda vida al local número 9 de la Galería de San Andrés de Murcia

El espacio de 'coworking', que antiguamente ocupaba el negocio de Fotografías Salzillo, volverá a abrir en 2026, si todo va según lo previsto, y tendrá un cupo de cuatro proyectos empresariales

Gema Albaladejo

Martes, 19 de agosto 2025, 13:16

Una nueva propuesta dará vida a uno de los locales vacíos de la Galería de San Andrés. El local número nueve del espacio, que antiguamente ... era Fotografías Salzillo se convertirá, para el año 2026, en el segundo espacio de 'coworking', o trabajo compartido, destinado a la consolidación de proyectos emprendedores con sello murciano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El final de la ola de calor en la Región de Murcia ya tiene fecha: los termómetros caerán diez grados y volverá la lluvia
  2. 2 Declarados varios incendios en Cieza, Moratalla y Abarán tras la caída de rayos
  3. 3 Polémica en Cabo de Palos por los insultos a Pedro Sánchez durante la celebración de la cucaña
  4. 4 El último día de la ola de calor se ceba con la Región de Murcia: estas son las localidades que superan los 44 grados
  5. 5 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  6. 6 Carlos Alcaraz, campeón en una final fugaz en Cincinnati
  7. 7 Estas son las calles que se quedarán sin luz entre el 18 y el 22 de agosto en la Región de Murcia
  8. 8

    «Es el momento de poner ese punto final»: Mari Carmen Moreno deja la alcaldía de Águilas y abandona la política
  9. 9 Arrestada por golpear en la cara a un médico en Urgencias del hospital de Molina
  10. 10 El arquitecto Joaquín Torres y su marido, Raúl Prieto, se separan

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El talento emprendedor dará una segunda vida al local número 9 de la Galería de San Andrés de Murcia

El talento emprendedor dará una segunda vida al local número 9 de la Galería de San Andrés de Murcia