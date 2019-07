El Supremo confirma que las pedanías deben gestionar el 8% del Presupuesto La plaza Arteaga de Sucina, para la que el pedáneo dijo ayer haber pedido su peatonalización más de una vez al Consistorio. / guillermo carrión / agm El pedáneo de Sucina, que inició la causa contra el Consistorio hace seis años, califica de «histórica» la sentencia MARTA SEMITIEL Miércoles, 3 julio 2019, 01:57

El artículo 40 del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos -publicado en el BORM en abril de 2005- fija como mínimo en un 8% del Presupuesto anual del municipio los recursos económicos que el Ayuntamiento de Murcia debe destinar a las pedanías para que estas lo gestionen. Al conocer esta normativa y ver que el Consistorio «la incumplía», José Zapata Mercader, pedáneo de Sucina, inició una causa. Tras ganarla en el Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ) en 2016 y ser recurrida por la Corporación, la sentencia del TSJ se ha visto ratificada ahora por el Tribunal Supremo (TS). Contra ella no cabe recurso alguno.

El Ayuntamiento alegó que, además del dinero repartido para su gestión en las pedanías, existían otros «gastos indirectos» a través de inversiones en las mismas. El Supremo responde al recurso de casación presentado por el Consistorio y lo deniega por ser «injustificadas las dudas planteadas por el Ayuntamiento» sobre la sentencia anterior del TSJ, que falló a favor del pedáneo de Sucina y aclaró que, aún «partiendo de la existencia de gastos directos e indirectos», esta no acreditó entonces que la suma de dichos gastos en los presupuestos de 2014 alcanzase el 8%.

«Esta es una sentencia histórica», dijo ayer el pedáneo promotor de la demanda, «porque es el inicio del fin del saqueo al que el Ayuntamiento nos ha sometido desde siempre». «A mí me encanta ser de Murcia», añadió, «pero la ciudad tiene que aprender a vivir con sus propios recursos y no quedarse con los nuestros». Además, según Zapata, «si el Consistorio no cumple, estaría incurriendo en un delito de prevaricación».

El fallo avala al TSJ y considera probado que se incumplió el Reglamento de Distritos

El pedáneo no se da por satisfecho y pide la dimisión del alcalde José Ballesta, «por ser la mentira más grande que ha tenido Murcia en estos últimos cuatro años», pero también de Eduardo Martínez-Oliva, concejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica; Pepe Guillén, concejal de Desarrollo Urbano y Modernización de la Administración, y Rebeca Pérez, edil de Movilidad Sostenible y Juventud, a quienes se refirió como «sus compinches» al considerar que ellos han sido copartícipes de «orquestar y mantener el saqueo» a las 52 pedanías. Y para ironizar con el tema, Zapata llevó a la rueda de prensa unas flores de Sichuan (China), «que hacen salivar hasta que la boca se desprende de todos los malos sabores y se queda completamente limpia. Eso es lo que yo recomiendo, que se haga una limpieza en el Consistorio».

Futuras demandas

Según el pedáneo de Sucina, ahora pueden solicitar «derecho de reparación del daño causado a las pedanías con esta infrafinanciación», así que en los próximos días comunicará la noticia «por registro y burofax» a todos los pedáneos, a las juntas municipales y a las asociaciones de vecinos «para que estén al corriente de que, con esta sentencia en la mano, pueden iniciar una causa judicial para solicitar esa reparación» de forma unilateral. Así, Zapata anunció que, en nombre de Sucina, denunciará al Ayuntamiento de nuevo para recibir esos fondos. Para ayudar a otros pedáneos a cursar esas posibles demandas, Zapata dijo que pondrá en marcha un proyecto de micromecenazgo, «con el que esperamos llegar a los 15.000 euros», para costear los procedimientos judiciales. Ese dinero ayudará también a crear la asociación Oficina de Defensa de Pedanías, desde la que él y su equipo pretenden informar y asesorar a sus compañeros en estos trámites con el fin «de que todas las pedanías recuperen su dinero, porque no es justo que los 245.000 habitantes que viven en la capital vivan a costa de los 260.000 de las pedanías», apostilló.

Preguntado por el destino que le daría él a ese dinero municipal que «no llega» a su pedanía, Zapata respondió que «sobre todo mejoraríamos las aceras y las calles, haciendo inversiones en zonas públicas, aunque sin acometer grandes obras», porque las pedanías no tienen potestad para decidirlas, «pero sería un pueblo más bonito, más 'vivible'», dijo. Según sus cálculos -realizados de forma proporcional por número de habitantes-, si el Consistorio pusiera a disposición de las pedanías el 8% del Presupuesto, «a Sucina le corresponderían unos 360.000 euros en lugar de los 110.000» que recibió en la última partida. También reconoció que, en los presupuestos que se aprobaron para este ejercicio, se destinó más dinero del habitual a las pedanías, algo de lo que «presumieron desde el Ayuntamiento colgándose la medalla, cuando en realidad lo hicieron porque se habían visto obligados por la sentencia del TSJ».

Zapata aprovechó también para instar «a los demás partidos a que se unan a esta petición y que no sean cómplices del saqueo», con la esperanza de que, «en los próximos presupuestos que se hagan para 2020, Ballesta cumpla por fin con el 8% que debe, dicho por el Supremo, darnos a las pedanías».