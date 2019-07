En 2018 recibieron «más del 22% en inversiones y mantenimiento» La Corporación defiende que se deben computar los gastos que gestionan las pedanías y los que realizan las concejalías MARTA SEMITIEL Miércoles, 3 julio 2019, 01:57

El Supremo no estimó el recurso del Ayuntamiento porque, cita la sentencia, «resulta manifiesta la falta de fundamentación del recurso, dedicada a cuestionar una interpretación de la Sala» del TSJ. El Consistorio alegó que esta no había considerado los «gastos indirectos», pero el Supremo le contesta que sí lo hizo y que, además de señalar que no cumplió con el artículo 40 del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, ve probado que el Ayuntamiento no acreditó entonces que esos gastos indirectos, añadidos a los que destinó en 2014 para la gestión de las pedanías, pasasen del 8%.

El PP dice que el fallo «aclara en su parte expositiva que en el cálculo del 8% se deben incluir tanto los gastos gestionados directamente por las juntas municipales como los gastos impropios, aquellos gestionados por otros servicios municipales que les afectan directamente». Y que por eso «el Ayuntamiento incluyó este criterio en las bases de ejecución presupuestaria a partir de 2016, razón por cual desde ese momento se conoce con detalle qué partidas tienen como destino las pedanías», afirma. Así, dicen los populares que «el fallo confirma la postura del partido, que siempre ha defendido que se debe computar tanto los gastos gestionados por las juntas municipales como los indirectos».

En esos últimos entran la limpieza viaria, mantenimiento de parques y jardines, colegios, instalaciones deportivas, alumbrado, seguridad, actividades en centros culturales y auditorios y limpieza de edificios. «Todo ello son fondos que se consumen en las pedanías y deben, por tanto, incluirse en el cómputo global del gasto descentralizado», advirtió el concejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, Eduardo Martínez-Oliva, a través de un comunicado.

El Ayuntamiento explicó que el reparto económico «está cumpliendo con creces el gasto destinado a las pedanías» y como muestra recordó que este 2018 se invirtió en pedanías 55,1 millones, «lo que representa el 22,4% del total, cuando el 8% habría sido 19,6 millones».

El desglose

De los 55,1 millones, explicó el Consistorio, «cerca de 17,5 fueron gestionados de forma directa o indirecta; 13,4 fue el importe de los gastos para mantenimiento (sin incluir consultorios, centros culturales, de mayores, colegios, plazas de abastos, etc.); 22,2 se invirtieron por las distintas concejalías, y 1,8 fueron financiados por el plan de obras y servicios de la Comunidad Autónoma. A estas partidas se incorporaron otros 14 millones del plan extraordinario de inversiones, lo que elevó la cifra total de gasto en barrios y pedanías a 69,1 millones».

El grupo municipal de Ciudadanos también se manifestó sobre la sentencia del Supremo y dijo «compartir, respetar y acatar» la misma. Además, consideró que aunque «el actual Reglamento de Participación Ciudadana indica textualmente que el porcentaje mínimo de los recursos presupuestarios de la Corporación municipal que deberá gestionarse por los distritos se fija en un 8%, es el Ayuntamiento de Murcia el que debe gestionar ese porcentaje, no los pedáneos o las juntas municipales». En cuanto al pedáneo, en Ciudadanos dicen no saber si con esta causa «está exigiendo una mejor financiación o asumir más competencias».