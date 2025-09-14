Estos son los supermercados y las tiendas que abren en Murcia el 16 de septiembre En esta jornada se celebra la Romería de subida de la Virgen de la Fuensanta a su santuario

Estos son los supermercados y las tiendas que abren en Murcia el 16 de septiembre.

María Ramírez Domingo, 14 de septiembre 2025, 18:44

La Romería de subida de la Virgen de la Fuensanta a su santuario del monte de Algezares es una fecha marcada a fuego en el calendario de los murcianos. Esta jornada, que este año se celebrará el próximo 17 de septiembre, es festivo tanto en la capital de la Región como en sus pedanías. Además, al ser martes, muchos aprovecharán para hacer puente y apurar los últimos días del verano con alguna escapada.

Numerosos establecimientos cierran sus puertas durante este día. Por este motivo, conviene tener en cuenta el horario de cada local para organizar la compra semanal y los planes con antelación. Cabe destacar que algunos negocios que cierran el 16 de septiembre, abren el domingo 14. Estos son los establecimientos que abrirán y los que bajarán la persiana durante este día festivo en Murcia:

Tiendas

-El Corte Inglés cerrará las puertas de sus establecimientos.

-Ikea no abrirá su tienda en esta jornada.

-El calendario de MediaMarkt señala que no abrirá sus tiendas de Nuevas Condomina y Ronda Sur.

Centros comerciales

-El centro comercial Nueva Condomina abrirá parcialmente. En concreto, solo permanecerán abiertas las secciones de ocio, gimnasio, cine y restauración. Las tiendas mantendrán sus persianas bajadas. Sin embargo, sí que las levantarán el domingo 14 de septiembre.

-Las tiendas del centro comercial Thader también cerrarán el 16 de septiembre, aunque abrirán el domingo anterior. Lo que sí que permenacerá abierto durante el festivo son los restaurantes, locales de ocio y cine.

-El calendario de La Noria Outlet indica que esta jornada es un festivo de no apertura, por lo que sus tiendas no abrirán. Asimismo, señalan que el domingo 14 de septiembre abrirán sus puertas.

-La página web del centro comercial Atalayas también incluye esta jornada entre los festivos de cierre. Como en el resto de centros comerciales, lo sustituyen por el domingo anterior.

Supermercados

-Carrefour cerrará su supermercado de Zaraiche, Atalayas e Infante. Los tres sustituyen la apertura por el 14 de septiembre. No obstante, las tiendas Carrefour Express del municipio sí abrirán.

-Alcampo permanecerá cerrado, ya que en la página web del centro comercial Thader, el 17 de septiembre no aparece como festivo de apertura.

-Consum cerrará sus supermercados. No obstante, sus franquicias Charter sí abrirán. Para conocer el horario de cada establecimiento hay que utilizar el buscador de la página web oficial.

-Los supermercados de la cadena Mercadona permanecerán cerrados en Murcia.

-Lidl también cerrará sus locales durante esta jornada festiva.