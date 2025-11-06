La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La visita a los sótanos de la antigua harinera La Constancia, este jueves. Ros Caval / AGM

El sótano de La Constancia, en Murcia, se convertirá en un centro para la producción de artes plásticas

Dispondrá con espacio encuentros y reuniones y una residencia creativa para artistas emergentes

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:20

Comenta

Los sótanos de la antigua harinera La Constancia se convertirá ya el próximo año en un centro cultural destinado a la creación de artes ... plásticas y que servirá también como punto de encuentro y para compartir experiencias por parte de artistas emergentes. Antes de que acabe 2025, la Concejalía de Cultura acometerá con una partida de 75.000 euros de fondos propios la remodelación de este espacio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

