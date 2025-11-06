El sótano de La Constancia, en Murcia, se convertirá en un centro para la producción de artes plásticas

Los sótanos de la antigua harinera La Constancia se convertirá ya el próximo año en un centro cultural destinado a la creación de artes ... plásticas y que servirá también como punto de encuentro y para compartir experiencias por parte de artistas emergentes. Antes de que acabe 2025, la Concejalía de Cultura acometerá con una partida de 75.000 euros de fondos propios la remodelación de este espacio.

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, detalló que además de punto de encuentro para el mundo de la cultura, con espacios para charlas y reuniones, tendrá como principal finalidad ofrecer residencias creativas a ocho artistas emergentes cada año, con carácter semestral. Los diferentes proyectos, según Avilés, serán estudiados y seleccionados por un tribunal y un comité de expertos y se dotará a cada uno de ellos con 3.000 euros. De cumplirse los plazos, los primeros creadores se espera que puedan trabajar ya en este nuevo centro en la primavera del año que viene.

Ampliar Fachada de la antigua fábrica. Ros Caval / AGM

Este espacio del sótano de la harinera La Constancia, declarado Bien de Interés Cultural, fue construido a mediados del siglo XIX y quedó sin uso en 1975. Según Avilés, la actuación que se va a llevar a cabo será «sutil y sencilla», manteniendo el sótano en condiciones muy similares a las que tiene a día de hoy para que no pierda su carácter industrial. Apuntó que se procederá a la limpieza y adecuación de los sillares de piedra, así como del suelo y los ventanales, se renovará el sistema de iluminación y se incorporará nuevo mobiliario. Además, añadió que se van a recuperar dos de las máquinas originales de la harinera, que podrán verse tanto en el sótano como en el 'hall'.

Por su parte, el alcalde de Murcia, José Ballesta, confío en que la recuperación de este espacio tras medio siglo cerrado servirá para dotar a Murcia de «un lugar vivo, dinámico y vibrante» que espera que se convierta «en un foco de cultura tras medio siglo cerrado». Enmarcó esta actuación en la línea de recuperación de patrimonio histórico emprendida con motivo del 1200 aniversario de la fundación de la ciudad, algo que considera un «elemento sustantivo» de Murcia.