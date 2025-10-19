La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Clara Alarcón junto a Juan García Serrano y Diego Avilés en el Museo de la Ciudad.
Clara Alarcón junto a Juan García Serrano y Diego Avilés en el Museo de la Ciudad. Foto: Javier Carrión / AGM | Vídeo: Lía Guillén

La sede de La Crilla, en Puente Tocinos, contará con treinta piezas cedidas por el Museo de la Ciudad

Vajillas, plateras y otros elementos prestados repondrán parte de lo que la peña huertana perdió en el incendio que sufrió en agosto

Lázaro Giménez

Domingo, 19 de octubre 2025, 13:15

Mucho perdió la peña huertana La Crilla en el incendio de su sede y casa-museo el pasado 14 de agosto, pero no todo. Y, entre lo que no perdió, está el apoyo de mucha gente. En unas semanas arrancarán las obras de reparación de aquellos daños. A esto se viene a sumar que, para reponer los elementos tradicionales que exponían allí, el Ayuntamiento de Murcia cederá una treintena de piezas que forman parte de los fondos del Museo de la Ciudad.

La propuesta para esta cesión fue llevada al Pleno municipal de septiembre por el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, y respaldada por el resto de grupos políticos. Según Avilés, «consideramos que en la peña harán un uso fantástico, en un escaparate fantástico, de este patrimonio».

De los siglos XIX y XX

Estas piezas, de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, forman parte de la donación que la familia del ingeniero José Alegría, uno de los grandes estudiosos de la cultura murciana, realizó al Ayuntamiento en los años 40. Hay entre ellas objetos de madera (plateras y vaseras), también de metal y cobre (chocolateras, cacillos o rustideras) y, sobre todo, de cerámica y cristal (platos, tazas o copas). Incluso formará parte de este préstamo una bacía de barbero hecha en cerámica. Todas estas piezas son de producción local y, en el caso concreto de la cerámica, fueron elaboradas en el Valle del Guadalentín, donde municipios como Lorca o Totana atesoran una larga tradición de artesanía alfarera.

Piezas que forman parte de la donación a La Crilla por parte del Museo de la Ciudad. Javier Carrión / AGM
La directora del Museo de la Ciudad, Clara Alarcón, recordó que Alegría fue un gran coleccionista de enseres, prendas y libros relacionados con la huerta y que en el Archivo Municipal se conserva otra parte de los fondos bibliográficos y de ajuar textil que donaron sus familiares. Por su parte, el presidente de la peña huertana La Crilla, Juan García Serrano, destacó que «supone un apoyo material y también un aliciente moral, una responsabilidad extraordinaria mantener en nuestra sede estos objetos de valor histórico», tras el golpe que supuso para todos los miembros de la agrupación la pérdida que sufrieron durante el pasado verano. Además, agradeció las muestras de solidaridad que han recibido en estos dos meses, no solo de Murcia, sino también de otros municipios y provincias. «Era raro el día que no recibía llamadas de personas ofreciendo objetos antiguos para exponerlos», cuenta el presidente de la peña huertana. Añade que «aprovecharemos todos los que sean de utilidad para poder mostrarlos cuando tengamos la obra civil realizada».

Las obras, en breve

Aquel 14 de agosto, las llamas se llevaron por delante la casa-museo, la barraca, las cocinas y la tena, así como todo lo que se encontraba ya dispuesto en los exteriores, incluida la pérgola, para servir cenas durante la Feria de Septiembre, con la instalación de su propio huerto, algo a lo que finalmente tuvieron que renunciar.

Pero dos meses después de esa triste jornada, el escenario se dibuja más optimista. La sede central ya está abierta a sus actividades, pero queda por acometer el trabajo en la parte museística, para la que ya tienen presupuesto y esperan arrancar en cuestión de unas semanas. «Reconstruir esto no va a ser el fin, sino el medio para seguir trabajando en favor de las costumbres, las tradiciones y las señas de identidad de nuestra tierra», destacó el presidente de La Crilla. Sin ir más lejos, a pesar de la dana Alice, el sábado 11 de octubre pudieron celebrar la gala central de la cuadragésimo quinta edición de su Certamen Regional de Parrandas.

