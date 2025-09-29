La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Dos operarios riegan uno de los pinos. Ayto. Murcia

Otro riego de emergencia a los seis pinos centenarios que quedan en Churra

Esta actuación se lleva a cabo una vez al mes y aporta casi 14.000 litros a estos deteriorados ejemplares

LA VERDAD

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:37

Los seis pinos centenarios que sobreviven en Churra recibieron en los últimos días un nuevo riego de emergencia. Esta actuación, para la que se emplean casi 14.000 litros de agua, se lleva a cabo una vez al mes desde 2024 para paliar los efectos de la sequía en estos ejemplares deteriorados. El concejal del ramo, Antonio Navarro, explicó que «el objetivo es garantizar la suficiente humedad». Y, en general, «salvar unos árboles centenarios que forman parte de la identidad de Churra y El Puntal y a los que se les está sometiendo a riegos periódicos desde octubre de 2024».

De hecho, precisamente este mes de septiembre los pinos centenarios sufrieron una pérdida sensible, al desprenderse parte del ramaje de uno de los ejemplares. En este caso, se trataba de uno ubicado en una finca de propiedad privada, según aseguró el Ayuntamiento de Murcia.

