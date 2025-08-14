Recuperado un meandro del Segura que pasa por Beniel y El Raal en Murcia Los trabajos de recuperación permitirán la restauración de 250 metros de orillas favoreciendo la creación de un nuevo bosque de ribera

Los trabajos de recuperación de las riberas del río Segura permitirán la restauración de 250 metros de orillas (150m en Murcia y 100m en Beniel), favoreciendo la creación de un nuevo bosque de ribera. La colaboración entre los Ayuntamientos de Murcia y Beniel y la asociación Anse permitió recuperar en los últimos años cerca de 800 metros de orillas de la mota del río (300m en Beniel y 500m en Murcia) a los que se suman los 300m de este año.

En los trabajos de recuperación de este año se utilizó la solarización como medida pionera en 250 metros de orilla del Segura, sustituyendo a los desbroces con herbicidas. Se trata de un método empleado para el control y erradicación de la caña asiática, al ser más eficaz en comparación con el otro método, y que en la actualidad es el que más se utiliza en la Cuenca del Segura para la recuperación de riberas.

Para ello en primavera de este año se colocó una lámina gruesa de polietileno, un plástico negro reutilizable que está cubriendo durante estos meses la orilla del río para acabar con las raíces de la caña gracias a las condiciones de anoxia, oscuridad y altas temperaturas que aporta esta técnica de solarización. La previsión es retirar el plástico tras el verano, que será reutilizado además en otras zonas, y en este tramo ya limpio de rizoma de la caña se procederá a plantar especies autóctonas como el álamo, el taray, y el baladre para crear un nuevo bosque de ribera.

El trabajo realizado viene a sumarse a las iniciativas de años anteriores de custodia del territorio, que impulsa el entorno natural del Río Segura y protege la biodiversidad. Más de 4.000 ejemplares nuevos dan vida al bosque de ribera en el meandro del Río Segura entre la pedanía murciana de El Raal y Beniel debido al proyecto estratégico Murcia Río. La participación social a través del voluntariado y la educación ambiental ha sido una constante a lo largo de estos años.

El concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro señaló que, «gracias a las diferentes intervenciones para la restauración del río Segura en este tramo se ha incrementado de forma notable el uso y disfrute de los ciudadanos, además de suponer un aumento de los valores ambientales del mismo».