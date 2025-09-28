La recuperación fluvial del meandro del Vivillo de Murcia cita a su comité asesor Hoy quedará constituido el foro técnico, integrado por colectivos, expertos, la UMU, la UPCT, la Junta de Hacendados y la CHS

La restauración fluvial del meandro del Vivillo, actuación integrada en el proyecto Murcia Río Fase II y financiada por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), da hoy sus primeras 'brazadas' con la constitución del comité técnico y asesor de la iniciativa, integrado por colectivos ciudadanos, expertos y entidades como las universidades de Murcia (UMU) y Politécnica de Cartagena (UPCT), la Junta de Hacendados y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

Además de la propia constitución del comité asesor, hoy se hará partícipes del alcance del proyecto a representantes de las pedanías de Javalí Nuevo, Javalí Viejo, La Ñora, Puebla de Soto, La Raya, Rincón de Beniscornia, Rincón de Seca y La Arboleja, y de Puente Tocinos, Los Dolores, Beniaján, Llano de Brujas, Torreagüera, Los Ramos, Santa Cruz, Alquerías y El Raal, en un programa divulgativo propuesto por el Ayuntamiento de Murcia con el objetivo de activar un foro de participación tanto de ciudadanos como de especialistas.

Entre las actividades diseñadas por el Consistorio para dar a conocer el proyecto –a través de las concejalías de Medio Ambiente y de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo–, se incluirán talleres para escolares, jornadas de participación de voluntariado, visitas, encuestas y foros especializados, que se desarrollarán desde hoy y hasta final de año.

La recuperación del meandro del Vivillo, tal como recuerdan fuentes municipales, está presupuestada en más de 1,7 millones de euros y afectará a una superficie de 32.250 metros cuadrados, lo que «supondrá una mejora de la protección contra las inundaciones, medioambiental y sociopaisajística».