Recorte drástico de permisos para ferias en pedanías de Murcia tras la tragedia de Alquerías

Un antes y un después. Eso es lo se ha producido para la actividad de los feriantes en el municipio de Murcia tras el accidente ... mortal que costó la vida a una niña en Alquerías el pasado 15 de junio. Y es que, por ejemplo, hoy concluyen las fiestas de Sangonera la Verde sin que se haya podido montar durante su celebración el tradicional recinto de atracciones que cada año visita la localidad.

No ha sido ha sido esta la única pedanía que ha registrado problemas en este sentido. Según explica el presidente de la asociación del sector en la Región, Manuel Cañadillas, tampoco se pudo hacer la instalación en Casillas. Sí se logró en Guadalupe y La Ñora, pero, mientras en el primer caso las atracciones estuvieron paradas forzosamente durante cinco días, en el segundo, se ordenó desmontarlas una vez que ya se alzaban en la parcela señalada.

«Tras la tragedia puntual de Alquerías, parece que se nos está haciendo pagar a justos por pecadores a todo un sector», reflexionaba en este sentido Cañadillas. El representante del colectivo es consciente de que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento y de que las instalaciones deben presentar todas las revisiones, permisos y seguros pertinentes, los cuales «se suelen aportar habitualmente sin problemas». Sin embargo, explica que la vía para lograr las autorizaciones pertinentes se ha endurecido sin previo aviso. De esta manera, desde el accidente, sobre todo en lo que respecta a los plazos de tramitación, «las exigencias parecen haber cambiado», algo que han tenido que aprender por «el camino más duro», el del rechazo, según reconocen.

«Es cierto que si nos instalamos en un suelo municipal, el Ayuntamiento es el responsable de resolverlo todo, pero, incluso en el caso de los solares privados, el pedáneo o la comisión de fiestas eran los que nos venían tramitando las autorizaciones y era a ellos a los que solíamos entregarles la documentación para que lo solventarán todo con la Comunidad, según la Ley regional de Espectáculos públicos», asegura Cañadillas. «Y si no, nos daban las directrices necesarias; porque hay que recordar que en este colectivo, en general, aunque cumplimos con lo que nos toca, no somos licenciados, sino gente humilde», añade.

Pero ahora, apunta el representante de los feriantes, «nos han remitido directamente a la Comunidad Autónoma, la cual nos aplica taxativamente unos plazos que antes eran bastante más flexibles», remarca. De esta manera, subraya que ahora deben presentar toda solicitud «al menos 30 días hábiles antes de la fecha prevista para la actividad», con el fin de que se dicte resolución, «con la documentación completada, en un plazo máximo de 15 días hábiles», según establece la ley y recoge la resolución que deniega la autorización de montaje de hasta 18 atracciones en Sangonera la Verde.

De hecho, este documento de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma, fechado el pasado día 25 de julio, subraya que «la solicitud de autorización se ha presentado 8 días hábiles antes, sin aportar toda la documentación exigida». Entre esta se solicitaba, apenas tres días antes, informes de «viabilidad del espectáculo en relación con el tráfico y las vías de acceso y salida; de compatibilidad urbanística y de ordenanza del ruido».

«Informes del Consistorio»

«Se trata de documentos que, por lógica, debe elaborar el Ayuntamiento, no nosotros, y que en este tipo de eventos no aportábamos nosotros de manera directa», asevera Cañadillas. Por ello, rechaza que «estas autorizaciones se estén denegando porque la documentación de las atracciones haya pasado a no estar en regla o presente deficiencias, como han sugerido desde el Ayuntamiento».

De hecho, el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, «los feriantes están acostumbrados a hacer las cosas sin rigor y hemos tenido varias reuniones para hacerles saber que hay requisitos que deben cumplir». No obstante, tanto Fernández como el pedáneo de Sangonera la Verde, Eugenio Espín, insisten en que la denegación viene de la Comunidad Autónoma. La opción pasaba entonces por montar cuatro o cinco atracciones, con un aforo máximo de unas 150 personas, mediante una declaración responsable, algo que los feriantes no aceptaron. La esperanza de estos es normalizar la situación con tiempo para poder trabajar en próximo eventos festivos.