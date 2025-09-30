Quejas vecinales por «insalubridad y abandono» en un área verde de La Flota, en Murcia

«Imaginen un jardín de Murcia, cualquiera. Rodeado de viviendas y calles transitadas, y sustituyan el césped cortado y los parterres con plantas, los niños ... jugando en el albero y gente sentada en los bancos por (...) la visión que los vecinos de la zona tenemos cada día desde hace casi dos años». Una panorámica que incluye heces, aparatos eléctricos abandonados tras ser desprovistos de cobre, roedores, malezas que crecen sin control junto a un transformador eléctrico y muestras evidentes de pernoctaciones al raso.

Así se expresa por escrito ante la Concejalía de Urbanismo Óscar Abadía, en relación a una zona ajardinada entre las avenidas Ingeniero Bryant y Santiago y Zaraíche, en el entorno del carril de los Rosendos, a poco más de 200 metros de distancia del polideportivo La Flota, en un área cercana al depósito municipal de la grúa de Almirante Loaysa y a poco más de 300 metros del Instituto de Educación Secundaria La Flota. Con la valla perimetral que apunta a que el Ayuntamiento de Murcia no ha recepcionado las obras de urbanización de la zona desde que se culminaron hace más de un año y medio, y en una superficie que este vecino de la calle Cuenca estima en unos dos mil metros cuadrados, repartidos en dos áreas, el punto urbano es «más negro que verde» a la luz de lo que alberga.

Su petición al Consistorio es clara y se resume en que este «realice las tareas de limpieza y acondicionamiento del recinto y lo devuelva a un estado de limpieza y seguridad acorde con las exigencias municipales para cualquier solar situado en un entorno urbano», porque –apostilla– «tras vallar toda la zona por parte de la empresa adjudicataria, nada más se ha hecho».

El Ayuntamiento ha enviado al Servicio de Zoonosis a inspeccionar y actuar «en respuesta a las solicitudes» recibidas

El estado del espacio destinado a parque ha sido objeto de varias quejas vecinales, la última tramitada por escrito y fechada el pasado 10 de septiembre. Al respecto, en respuesta a este periódico, fuentes del Ayuntamiento de Murcia, que tiene localizada la ubicación a la que alude Abadía, aseguran que «desde el Servicio de Zoonosis se han realizado diversas inspecciones en respuesta a solicitudes vecinales, actuando tanto en el alcantarillado como en áreas externas próximas», y se ha procedido al tratamiento de imbornales para prevenir la proliferación de roedores, tareas se han desarrollado en puntos cercanos a zonas de huerta, donde es más habitual la presencia de fauna sinantrópica [que se adapta a vivir en entornos urbanos]. En la imagen superior, varios transeúntes pasan por delante de un tramo forzado de la valla perimetral. Abajo, detalle una zona central de la zona verde, con muestras de haber sido usada para pernoctar al raso. En la fotografía inferior, un vecino señala las casas vecinas cercanas a un entorno cubierto de malezas y con restos de palés de madera rotos. Kiko Asunción / AGM

Además, indican que «se ha contactado con la persona que realizó la solicitud para informarle detalladamente sobre las actuaciones realizadas y las medidas adoptadas». En este sentido, el propietario de la calle Cuenca explica que Zoonosis contactó con él por teléfono hace poco más de una semana, pero que no ha recibido mayor contestación «hasta el momento».

Desde el Consistorio apuntan, en este sentido, que «se ha reforzado la intervención en zonas ajardinadas y está prevista la revisión y seguimiento continuo».

Riesgo de incendio

No es solo una cuestión de «insalubridad y abandono» lo que pone de manifiesto Abadía, aunque insiste en que «la zona del transformador, con la maleza existente, se utiliza como 'cagadero'», Añade que, dada «la espesura de la vegetación, se produce la pernoctación de sin techo en la zona central que se aprovecha también para el desguace incontrolado de aparatos eléctricos», al tiempo que la propia proliferación «de vegetación secándose incrementa el riesgo de incendio, fortuito o intencionado, con evidente riesgo para las viviendas cercanas».