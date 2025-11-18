El PSOE de Murcia reivindica un plan de recursos humanos para cubrir bajas y vacantes Los socialistas llevarán al Pleno una moción que busca agilizar los procesos selectivos y de estabilización de empleo municipal

LA VERDAD Murcia Martes, 18 de noviembre 2025, 22:55 Comenta Compartir

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia presentará una moción en el próximo Pleno en la que pedirá la aprobación inmediata de un plan de recursos humanos que refuerce los servicios públicos esenciales. Además, reclamará una agilización y «calendarización rigurosa» de todos los procesos selectivos pendientes, así como la implementación de medidas urgentes de mejora del clima laboral, especialmente en Servicios Sociales y el área de Igualdad. La concejal del PSOE Ainhoa Sánchez alertó de la «crisis sin precedentes» en la gestión de personal del Consistorio y consideró que según la edil del PSOE, «esta situación está deteriorando de forma grave e injustificable el funcionamiento de numerosos servicios públicos».

Sánchez hizo referencia al área de Cultura, donde la falta de personal «ha provocado el cierre o la reducción de horarios en centros culturales y bibliotecas, limitando el acceso ciudadano y debilitando la oferta cultural municipal», del mismo modo que ocurre en Vivienda, donde «la carencia de recursos humanos genera importantes retrasos en la tramitación de expedientes, hasta el punto de poner en riesgo la llegada de fondos europeos».

Servicios Sociales

En cuanto a la situación en el área de Servicios Sociales, que la edil del PSOE calificó de «especialmente grave», Ainhoa Sánchez denunció un «colapso estructural debido a la sobrecarga de trabajo, la desprotección en la atención y las dificultades para prestar servicios esenciales».

La concejala también criticó que no se hayan puesto en marcha procesos selectivos «de forma planificada y transparente», ya que todavía quedan oposiciones pendientes desde 2018, de las que ya se ha cobrado las tasas a los aspirantes.