La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un pleno en Murcia. Kiko Asunción/ AGM

El PSOE de Murcia reivindica un plan de recursos humanos para cubrir bajas y vacantes

Los socialistas llevarán al Pleno una moción que busca agilizar los procesos selectivos y de estabilización de empleo municipal

LA VERDAD

Murcia

Martes, 18 de noviembre 2025, 22:55

Comenta

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia presentará una moción en el próximo Pleno en la que pedirá la aprobación inmediata de un plan de recursos humanos que refuerce los servicios públicos esenciales. Además, reclamará una agilización y «calendarización rigurosa» de todos los procesos selectivos pendientes, así como la implementación de medidas urgentes de mejora del clima laboral, especialmente en Servicios Sociales y el área de Igualdad. La concejal del PSOE Ainhoa Sánchez alertó de la «crisis sin precedentes» en la gestión de personal del Consistorio y consideró que según la edil del PSOE, «esta situación está deteriorando de forma grave e injustificable el funcionamiento de numerosos servicios públicos».

Sánchez hizo referencia al área de Cultura, donde la falta de personal «ha provocado el cierre o la reducción de horarios en centros culturales y bibliotecas, limitando el acceso ciudadano y debilitando la oferta cultural municipal», del mismo modo que ocurre en Vivienda, donde «la carencia de recursos humanos genera importantes retrasos en la tramitación de expedientes, hasta el punto de poner en riesgo la llegada de fondos europeos».

Servicios Sociales

En cuanto a la situación en el área de Servicios Sociales, que la edil del PSOE calificó de «especialmente grave», Ainhoa Sánchez denunció un «colapso estructural debido a la sobrecarga de trabajo, la desprotección en la atención y las dificultades para prestar servicios esenciales».

La concejala también criticó que no se hayan puesto en marcha procesos selectivos «de forma planificada y transparente», ya que todavía quedan oposiciones pendientes desde 2018, de las que ya se ha cobrado las tasas a los aspirantes.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía descarta la muerte violenta de la vecina de Murcia y libera a su marido
  2. 2 Aemet avisa de frío invernal en la Región de Murcia y temperaturas bajo cero: «Llega una masa de aire ártico»
  3. 3 Retenciones kilométricas y un accidente múltiple en las autovías A-7 y A-30, a su paso por Murcia
  4. 4 El 112 avisa a los vecinos de Cartagena de las sirenas y alarmas que sonarán este jueves
  5. 5 Luto en Puente Tocinos por Carmelina: «Ha sido una desgracia»
  6. 6 Denuncian en Murcia la venta de vivienda protegida al doble del valor de compra y alquileres ilegales en Joven Futura
  7. 7

    La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  8. 8 La Policía descarta la muerte violenta de la vecina de Murcia y libera a su marido
  9. 9 Abre en el centro de Murcia el primer bufet de sushi y ramen
  10. 10 Descubren en el Mar Menor una nueva fuente de mercurio «hasta ahora ignorada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El PSOE de Murcia reivindica un plan de recursos humanos para cubrir bajas y vacantes

El PSOE de Murcia reivindica un plan de recursos humanos para cubrir bajas y vacantes