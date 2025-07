Comienza la reparación de baches en la Orilla del Azarbe, en Murcia

Pedro Navarro Martes, 29 de julio 2025, 23:03 Comenta Compartir

Al fin han arrancado esta semana las obras para eliminar algunos de los enormes socavones existentes sobre los cauces de la red tradicional de riego del entorno de la Orilla del Azarbe. Los trabajos se van a ejecutar en el plazo de un mes en cinco puntos críticos que abarcan 254 m² de superficie de estos tramos de cimbrado, –que funcionan como aceras– donde se han detectado hundimientos y que se ubican en las pedanías de El Raal, El Esparragal y Santa Cruz. No obstante, hay que recordar que no solo es que existan más desperfectos al margen de estos, sino que siguen abriéndose agujeros debido al mal estado de un hormigón que, tras varias décadas, ha llegado al fin de su vida útil y, desde luego, no soporta el paso de más camiones.

El edil el concejal de Pedanías, Marco Antonio Fernández, asegura que se va a redactar un plan plurianual para acometer las reparaciones en todo el cimbrado y que se ejecutarán más próximamente mediante un contrato menor. Las obras incluyen la demolición del forjado, el saneamiento de los muros laterales de las acequias y la colocación de placas de hormigón.

Temas

Murcia