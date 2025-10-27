El PSOE de Murcia exige que se amplíe el cribado de cáncer de mama desde los 45 años

Lunes, 27 de octubre 2025

Con la vista puesta en la sesión plenaria del jueves, el Grupo Municipal Socialista adelantó que elevarán una moción en la que reclaman la inmediata puesta en marcha de los equipos de radioterapia del hospital de La Arrixaca y la ampliación efectiva del cribado a mujeres desde 45 años. Esta iniciativa quiere pedirle al Gobierno regional un «plan de choque urgente que ponga fin a los retrasos en las citas de mamografía».

Según la edil socialista Esther Nevado, «más de 1.200 mujeres murcianas esperan hoy una cita para una mamografía, un 32,8 % más que a finales de 2024». A esto suma la ampliación del cribado a mujeres de entre 45 y 74 años que «tres años después de anunciarse sigue siendo mínima». Y todo ello, añade, a pesar de que entre 2020 y 2023 el gasto del Gobierno regional en sanidad privada y pruebas externas creció un 24% y un 67% respectivamente.

Para Nevado «la Región de Murcia está poniendo en riesgo la vida de las mujeres al mantener listas de espera intolerables».