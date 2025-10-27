La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer se somete a una mamografía en una imagen de archivo. I. M.

El PSOE de Murcia exige que se amplíe el cribado de cáncer de mama desde los 45 años

LA VERDAD

Murcia

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:57

Comenta

Con la vista puesta en la sesión plenaria del jueves, el Grupo Municipal Socialista adelantó que elevarán una moción en la que reclaman la inmediata puesta en marcha de los equipos de radioterapia del hospital de La Arrixaca y la ampliación efectiva del cribado a mujeres desde 45 años. Esta iniciativa quiere pedirle al Gobierno regional un «plan de choque urgente que ponga fin a los retrasos en las citas de mamografía».

Según la edil socialista Esther Nevado, «más de 1.200 mujeres murcianas esperan hoy una cita para una mamografía, un 32,8 % más que a finales de 2024». A esto suma la ampliación del cribado a mujeres de entre 45 y 74 años que «tres años después de anunciarse sigue siendo mínima». Y todo ello, añade, a pesar de que entre 2020 y 2023 el gasto del Gobierno regional en sanidad privada y pruebas externas creció un 24% y un 67% respectivamente.

Para Nevado «la Región de Murcia está poniendo en riesgo la vida de las mujeres al mantener listas de espera intolerables».

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido tras asesinar presuntamente a su novia de 19 años en Librilla asfixiándola
  2. 2 Hallan en El Albujón el cadáver del anciano desaparecido en Torre Pacheco
  3. 3 Librilla llora a Ainhoa, la joven asesinada por su pareja: «Era un trozo de pan»
  4. 4 Ocupantes del poblado chabolista de La Fica: «No tenemos pensado irnos de aquí porque no podemos pagar un alquiler»
  5. 5 Estas son las oposiciones más fáciles de España, según una academia: «Plazas masivas por todo el país»
  6. 6 Una puerta abierta para Fran Fernández en el Real Murcia
  7. 7 Seis heridos en un choque frontal entre dos vehículos en Murcia
  8. 8 Una conductora se empotra contra un autobús en pleno centro de Murcia
  9. 9 Librilla llora a Ainhoa, la joven asesinada por su pareja: Â«Era un trozo de panÂ»
  10. 10 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El PSOE de Murcia exige que se amplíe el cribado de cáncer de mama desde los 45 años

El PSOE de Murcia exige que se amplíe el cribado de cáncer de mama desde los 45 años