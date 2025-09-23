El PSOE de Murcia denuncia retrasos en las obras de pérgolas y cubiertas de los colegios
LA VERDAD
Murcia
Martes, 23 de septiembre 2025, 22:16
Aumentar la inversión en obras de verano, priorizando las necesidades «más urgentes», acelerar la contratación de infraestructuras como comedores y pérgolas «con plazos claros», y elaborar un calendario anual de reformas «consensuado» con las direcciones de los centros y las asociaciones de madres y padres de alumnos, que detalle las fechas y el alcance de cada obra. Estas propuestas aparecen en la reclamación que el Grupo Municipal Socialista lanzó este martes al equipo de gobierno del alcalde popular José Ballesta, y que será objeto de una moción en el Pleno ordinario de septiembre.
Con esta medida, que los socialistas califican de «constructiva», se instará a «que el Ayuntamiento de Murcia garantice que cada inicio de curso los colegios públicos estén en condiciones óptimas y con infraestructuras adecuadas». En concreto, el PSOE denuncia que no se ha construido la pérgola prevista en el colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Nuestra Señora de la Paz, en Murcia; tampoco se ha iniciado la reparación de las cubiertas en los centros José Martínez Tornel, de Patiño; Nuestra Señora de los Ángeles, en Rincón de Seca, y Antonio Díaz, en Los Garres. Además se está a la espera de la licitación la pérgola exterior del colegio Virgen de la Fuensanta, en La Alberca, «anunciada antes de verano».
