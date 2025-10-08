La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen que presenta la rambla de Espinardo a su entrada a esta núcleo urbano. PSOE

El PSOE exige de nuevo la limpieza urgente de los tramos urbanos de las ramblas a su paso por Murcia

Los cauces de Churra, Espinardo y Javalí Viejo siguen acumulando basura, según los socialistas, a pesar del aviso amarillo por lluvias

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:35

Comenta

Maleza, arbustos, botellas, neumáticos, ropa, muebles... todo ello sigue acumulándose en diferentes ramblas y cauces urbanos a su paso por la ciudad de Murcia, como en Churra, Espinardo o Javalí Viejo, según denuncia el PSOE. Este grupo ha vuelto a exigir la limpieza urgente de estos tramos, cuya competencia depende del Ayuntamiento de la capital, sobre todo en la zona norte del municipio, ante la activación del aviso amarillo por lluvias y tormentas para mañana jueves y los días sucesivos.

Los socialistas subrayan que la prevención es esencial para evitar tragedias, por lo que han reclamado de nuevo al PP de La Glorieta que «actúe con responsabilidad e intervenga de forma urgente en las ramblas de Churra, Espinardo y Javalí Viejo», tras comprobar que «siguen sucias y abandonadas». El PSOE recuerda que se pidió su acondicionamiento el pasado julio y se aprobó una moción en este sentido en el Pleno de septiembre.

Rambla de Churra y de Javalí Viejo. PSOE
Imagen principal - Rambla de Churra y de Javalí Viejo.
Imagen secundaria 1 - Rambla de Churra y de Javalí Viejo.

«El PP aseguró que se había limpiado, pero la realidad es que todo sigue igual, llenas de maleza y basura, lo que supone un riesgo evidente para los vecinos y vecinas», según edil socialista Andrés Guerrero. Lamentó que en estas fechas aún no se haya actuado en estos espacios.

Al respecto, Guerrero destacó que la acumulación de maleza y residuos en ramblas «genera un peligro real tanto por el riesgo de incendio como por los daños que podría ocasionar una DANA o lluvias intensas». Desde el Grupo Socialista advierten de que ignorar el mantenimiento de los cauces en pleno aviso por lluvias «es una grave irresponsabilidad». «Prevenir y proteger la seguridad de los ciudadanos es lo prioritario», remarcó el concejal del PSOE.

