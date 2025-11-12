La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Transformador eléctrico al que intentaron acceder los dos detenidos. Policía Local

Provocan un apagón y acaban en el hospital electrocutados tras intentar robar en un transformador en Murcia

La Policía Local ha detenido a los dos responsables de este suceso, que puso a disposición de la Policía Nacional

LA VERDAD

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:52

Intentaron robar en un transformador eléctrico en La Flota y la cosa no acabó bien: provocaron un apagón y acabaron en el hospital. Ha sido la Policía Local de Murcia la que ha informado de este suceso. Según ha explicado este cuerpo en su perfil de la red social X, agentes del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana detuvieron a dos varones como presuntos responsables de un robo con fuerza y daños en esa instalación.

«Provocaron un corte de luz en el barrio y uno de ellos acabó electrificado por su propio delito», apunta la Policía Local que añade que «gracias a un testigo y la colaboración ciudadana, fueron localizados en el hospital». El suceso se produjo a primera hora del martes 11, sobre las seis de la mañana. Para ello, se equiparon nada más que de unos guantes, unas tijeras de podar y unas gafas de sol. Estas dos personas fueron puesta a disposición de la Policía Nacional.

Además de este incidente, la Policía Local de Murcia también informó de la detención de otro hombre en San Basilio, como presunto autor de un delito de violencia de género. Explica este cuerpo que, alertados por un testigo, una dotación de Seguridad Ciudadana detuvo al varón por agresión a su pareja en la vía pública.

