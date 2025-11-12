Provocan un apagón y acaban en el hospital electrocutados tras intentar robar en un transformador en Murcia La Policía Local ha detenido a los dos responsables de este suceso, que puso a disposición de la Policía Nacional

Intentaron robar en un transformador eléctrico en La Flota y la cosa no acabó bien: provocaron un apagón y acabaron en el hospital. Ha sido la Policía Local de Murcia la que ha informado de este suceso. Según ha explicado este cuerpo en su perfil de la red social X, agentes del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana detuvieron a dos varones como presuntos responsables de un robo con fuerza y daños en esa instalación.

🔌Agentes del #GESC detuvieron a dos varones por robo con fuerza y daños en un transformador en #LaFlota

Provocaron un corte de luz en el barrio y uno de ellos acabó electrificado por su propio delito.⚡

Gracias a un testigo y la colaboración ciudadana, fueron localizados en el🏥 pic.twitter.com/C0vWc7TOw4 — Policía Local Murcia (@MurciaPolicia) November 12, 2025

«Provocaron un corte de luz en el barrio y uno de ellos acabó electrificado por su propio delito», apunta la Policía Local que añade que «gracias a un testigo y la colaboración ciudadana, fueron localizados en el hospital». El suceso se produjo a primera hora del martes 11, sobre las seis de la mañana. Para ello, se equiparon nada más que de unos guantes, unas tijeras de podar y unas gafas de sol. Estas dos personas fueron puesta a disposición de la Policía Nacional.

