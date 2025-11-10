La pregunta de Miguel Maldonado que generó una polémica en redes: «¿Es más fea Murcia o Alicante?»
El humorista murciano formuló esta cuestión a Mariang y a Raquel Hervás
J. B.
Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:46
El murciano Miguel Maldonado realizó una pregunta a sus compañeros del programa de Open Play de RTVE, con la que creó una polémica en redes sociales. ¿Murcia es más fea que Alicante?. Las respuestas de Mariang, nacida en Cartagena, fue «creo que Alicante es más bonico que Murcia», a lo que respondió Miguel de manera irónica amagando con terminar la charla «bueno, pues hasta aquí el programa de hoy». La respuesta de Raquel Hervás, nacida en Barcelona, pero ha vivido toda la vida en Murcia, fue acompañar la idea de Mariang.
Además, Raquel Hervás intentó dar argumentos «Alicante tiene un paseo marítimo» y Mariang acompañó con «tiene playa, una cosa que Murcia no tendrá por muchos kilómetros que hagáis en el coche pasando el Puerta de la Cadena». Miguel Maldonado comentó indignado «que yo consienta que se diga aquí que Alicante no es feo es una cosa que no se va repetir». Raquel y Mariang intentaron añadir, con poca esperanza, la gastronomía de Alicante hasta que Miguel añadió a la cuestión «¿Qué es más Alicante o Almería?», lo que ambas respondieron que Almería, lo cual pareció indignar aún más al humorista.
La publicación en Instagram tuvo más de 200 mil visualizaciones y más de 800 comentarios. Las respuestas de los usuarios era de todo tipo, de personas diciendo que eran de Alicante, pero que asumían que Murcia era más bonita; de personas que habían visitado ambas ciudades y comparaban sus distintas facetas; y de murcianos que defendían su tierra con el lema «una ciudad presiosa y muy infravalorada».
La cuestión realizada se refiere a la ciudad de Murcia y a la ciudad de Alicante, no a la Región de Murcia y a Alicante como ciudad, no como provincia. La ciudad de Murcia congrega a cerca de medio millón de habitantes en más de 800 kilómetros cuadrados, por otro lado, la ciudad de Alicante concentra a más de 350.000 habitantes en más de 200 kilómetros cuadrados de superficie.