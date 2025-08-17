Mariang Maturana ('la Quinqui'): con cámara de fotos, libro en papel y un solo vestido, ajena a las modas digitales
La cartagenera es guionista, productora y, en esencia, comunicadora todoterreno
Domingo, 17 de agosto 2025, 07:41
Cuando tiene vacaciones, prefiere no viajar. Más allá de hacer fotos, bien con una réflex Sony Alpha 7 que tomó prestada a su padre, bien ... con una digital Samsung que compró por 40 euros en Wallapop, «la pereza del antes, el durante y el después supera el posible gozo del viaje en sí». La cartagenera Mariang Maturana, el 50% más descarado del pódcast 'La Pija y la Quinqui' -que conduce junto a Carlos Peguer-, es guionista, productora y, en esencia, comunicadora todoterreno, además de una artista en el proceso de aligerar equipaje.
Cada vez que vuelve a casa, va dejando 'olvidada' ropa que no se pone durante el año para así llegar a Islas Menores, desde su residencia en Madrid, sin echar bragas, pijamas o pantalones en la maleta. Adora su «playa de pueblo», en la que hay un supermercado y una pescadería, ajena a la gentrificación dominante en otras costas. Con idea de simplificar su semana en la arena de su infancia, a la que ha vuelto después de siete veranos, en su equipaje solo unos pantalones de chándal, un vestido blanco con lunares verdes, diseñado en Madrid, y unos tenis New Balance -nunca dice zapas- para andar.
También se llevó, para su semana de descanso y en papel, 'Inés y la alegría', primero de los 'Episodios de una Guerra Interminable', de Almudena Grandes, que ha acabado «muy vivido y guarro como una mano». Para escribir ideas y los artículos que publica en 'El País', no olvidó su portátil Mac, aunque confiesa que no lo ha usado. Y en lo que define como concurso para no caer en las modas de internet, nada de 'airpods': solo auriculares de cable sin diadema.
