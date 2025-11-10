La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Policías nacionales durante el registro de una vivienda en la pedanía murciana de Patiño. Guilllermo Carrión/ AGM

La Policía registra una vivienda en Murcia por receptación de objetos robados

Los agentes se incautan de dos escopetas, varios patinetes eléctricos y herramientas industriales supuestamente de origen ilícito en Patiño

Raúl Hernández

Raúl Hernández

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:58

Comenta

La Policía Nacional llevó a cabo este lunes por la mañana un registro en una vivienda situada en el carril López, en la pedanía murciana ... de Patiño, junto a Ronda Sur. La intervención comenzó sobre las 11 horas, cuando varios agentes irrumpieron en el inmueble en el marco de una investigación relacionada con la receptación de objetos robados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La vida (y el sexo) después del cáncer de próstata: «Hay que hablar abiertamente, y no tener miedo»
  2. 2 Buscan a un joven que fue visto por última vez en Murcia el pasado martes
  3. 3 El temporal esquiva la Región de Murcia, pero llega el frío: mínimas de hasta dos grados
  4. 4

    La reapertura de la vía entre Murcia y Albacete puede retrasarse al segundo semestre de 2026
  5. 5 Una influencer desvela el truco para saber si un abrigo protege del frío antes de comprarlo: «Es una barbaridad»
  6. 6

    Moreno reconoce que se involucra en decisiones importantes del Cartagena
  7. 7 El crimen de Claudia en Totana, a juicio: la brutalidad de la violencia machista en la adolescencia
  8. 8 Los primeros análisis apuntan a una intoxicación por salmonela en el hotel de Lo Pagán
  9. 9

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda
  10. 10

    Los dueños de 339 inmuebles optan a permisos para ocupar parte de la costa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Policía registra una vivienda en Murcia por receptación de objetos robados

La Policía registra una vivienda en Murcia por receptación de objetos robados