La Policía registra una vivienda en Murcia por receptación de objetos robados

La Policía Nacional llevó a cabo este lunes por la mañana un registro en una vivienda situada en el carril López, en la pedanía murciana ... de Patiño, junto a Ronda Sur. La intervención comenzó sobre las 11 horas, cuando varios agentes irrumpieron en el inmueble en el marco de una investigación relacionada con la receptación de objetos robados.

Durante la operación, al menos dos personas fueron detenidas y trasladadas esposadas por los agentes. En el interior de la vivienda, los investigadores localizaron y se incautaron de varios objetos de procedencia presuntamente ilícita, entre ellos varios patinetes eléctricos, herramientas industriales y dos escopetas.

Fuentes cercanas al caso explicaron que la investigación continúa abierta y que el registro forma parte de un dispositivo más amplio dirigido a desmantelar un posible punto de almacenamiento y venta de objetos sustraídos.

El caso está siendo investigado por el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de distrito del Carmen, que no descarta nuevas detenciones en los próximos días, conforme avancen las pesquisas y se analice el material recuperado.