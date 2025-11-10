La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Patinetes eléctricos expuestos para ser devueltos a sus propietarios. LV

Exponen patinetes eléctricos robados en Lorca para localizar a sus dueños

Se mostrarán entre el martes y el jueves en la comisaría de la Policía Nacional

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:23

Comenta

La Policía Nacional expondrá entre el martes y el jueves en la comisaría de Lorca varios patinetes eléctricos robados para localizar a sus dueños. Según informaron a LA VERDAD fuentes de este cuerpo , muchos de los patinetes recuperados en reciente una operación policial han sido entregados a sus propietarios y aún quedan seis que no han podido ser devueltos.

Los vehículos se mostrarán en horario de 11 a 13 3horas y de 16 a 19 horas y los posibles dueños deberán acreditar que son de su propiedad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La vida (y el sexo) después del cáncer de próstata: «Hay que hablar abiertamente, y no tener miedo»
  2. 2 El temporal esquiva la Región de Murcia, pero llega el frío: mínimas de hasta dos grados
  3. 3 Buscan a un vecino de Molina que fue visto por última vez en Murcia el pasado martes
  4. 4 El crimen de Claudia en Totana, a juicio: la brutalidad de la violencia machista en la adolescencia
  5. 5 Salud Pública eleva a 20 los afectados por la intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán
  6. 6 Una influencer desvela el truco para saber si un abrigo protege del frío antes de comprarlo: «Es una barbaridad»
  7. 7

    Así recuerdan tres murcianos la Marcha Verde medio siglo después
  8. 8 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  9. 9

    Las universidades de la Región de Murcia redirigen su oferta de plazas hacia los grados con mejor empleo
  10. 10

    Europa forzará un cambio en el modelo agrícola regional en la próxima década

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Exponen patinetes eléctricos robados en Lorca para localizar a sus dueños

Exponen patinetes eléctricos robados en Lorca para localizar a sus dueños