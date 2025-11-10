Exponen patinetes eléctricos robados en Lorca para localizar a sus dueños Se mostrarán entre el martes y el jueves en la comisaría de la Policía Nacional

Inma Ruiz Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:23

La Policía Nacional expondrá entre el martes y el jueves en la comisaría de Lorca varios patinetes eléctricos robados para localizar a sus dueños. Según informaron a LA VERDAD fuentes de este cuerpo , muchos de los patinetes recuperados en reciente una operación policial han sido entregados a sus propietarios y aún quedan seis que no han podido ser devueltos.

Los vehículos se mostrarán en horario de 11 a 13 3horas y de 16 a 19 horas y los posibles dueños deberán acreditar que son de su propiedad.

