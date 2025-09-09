La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Edificio del mercado de Verónicas, con la mayor parte del techo de fibrocemento ya retirado. Ros Caval / AGM

Plan de contingencia para proteger el mercado de Verónicas de Murcia de la lluvia tras la retirada del techo

El histórico inmueble afronta la temporada de precipitaciones en su recta final y en el momento más delicado del proyecto; el Ayuntamiento ha articulado diversas medidas para su conservación

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Martes, 9 de septiembre 2025, 21:35

Las obras de rehabilitación del histórico mercado de Verónicas se encuentran en uno de sus momentos más delicados. Prácticamente desde el inicio de los trabajos ... se encontraba marcado en el calendario el momento de la retirada de la cubierta de amianto. De hecho, esta operación se programó para el pasado fin de agosto, de manera que coincidiera con el periodo de vacaciones de la mayoría de placeros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una conductora y su acompañante queda gravemente herida al chocar contra un árbol en Mula
  2. 2 Muere un conductor tras chocar contra un camión en Torre Pacheco
  3. 3 Elevan la alerta por lluvias de hasta 30 litros en parte de la Región de Murcia
  4. 4

    El malestar de los voluntarios deja sin Protección Civil a la feria de La Fica hasta el viernes
  5. 5 Carlos Alcaraz: «Tengo más tenis que mostrar. Creo que mis mejores años están por llegar»
  6. 6 Un hombre muere al caer en un pozo en Cartagena
  7. 7

    El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone 150.000 euros de fianza
  8. 8 Una tormenta parte por la mitad una palmera en Orihuela
  9. 9 Francisco Lucas ordena a la Guardia Civil impedir la concentración de Vox frente al centro de menores de Santa Cruz este miércoles
  10. 10

    Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Plan de contingencia para proteger el mercado de Verónicas de Murcia de la lluvia tras la retirada del techo

Plan de contingencia para proteger el mercado de Verónicas de Murcia de la lluvia tras la retirada del techo