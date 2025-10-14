La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rótulo de los Cines Floridablanca en la fachada, ayer. NACHO GARCÍA

Piden al Ayuntamiento de Murcia que adquiera y conserve el rótulo de los Cines Floridablanca

La sala, que se convertirá en un gimnasio, mantiene el icónico luminoso y los vecinos quieren que se lleve al Museo de la Ciudad

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Martes, 14 de octubre 2025, 22:52

Comenta

El cine puede que no vuelva a anunciar ninguna película, ni los espectadores se sentarán de nuevo en sus butacas. Las máquinas de proyección dejarán ... paso a las de levantar peso. Pero los vecinos del barrio del Carmen no quieren que se pierdan las emblemáticas letras del luminoso que anuncia los Cines Floridablanca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ministerio cambiará los nombres de varias autovías que rodean Murcia
  2. 2 Encuentra muerto a su padre en una balsa en Cartagena
  3. 3 Corte total del suministro de agua en San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar
  4. 4 Lo que sabemos sobre el problema del corte de agua potable en los municipios del Mar Menor
  5. 5

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  6. 6 Di adiós a la ropa arrugada durante tus viajes: el truco para que luzca perfecta sin tener que usar la plancha
  7. 7 1.624 plazas de maestro y pruebas tipo test: Anpe urge a la convocatoria de oposiciones en la Región de Murcia
  8. 8

    La Arrixaca estrena un paritorio en Urgencias del Maternal para cuando el alumbramiento se precipita: «A veces hay que correr»
  9. 9 Vecinos de La Flota denuncian que las ratas campan por los jardines de este barrio de Murcia
  10. 10 Los bulos sobre el agua no potable en el Mar Menor: descartan contaminación fecal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Piden al Ayuntamiento de Murcia que adquiera y conserve el rótulo de los Cines Floridablanca

Piden al Ayuntamiento de Murcia que adquiera y conserve el rótulo de los Cines Floridablanca