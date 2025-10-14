Piden al Ayuntamiento de Murcia que adquiera y conserve el rótulo de los Cines Floridablanca

El cine puede que no vuelva a anunciar ninguna película, ni los espectadores se sentarán de nuevo en sus butacas. Las máquinas de proyección dejarán ... paso a las de levantar peso. Pero los vecinos del barrio del Carmen no quieren que se pierdan las emblemáticas letras del luminoso que anuncia los Cines Floridablanca.

Ahora que esta veterana sala se convertirá en un gimnasio, como se viene anunciando desde hace un mes, la Asociación de Vecinos Carmelitanos ha trasladado un escrito al Ayuntamiento en el que solicita que negocie con los actuales propietarios una posible donación del rótulo de los cines para incorporarlo al patrimonio municipal. En caso de que no sea posible, piden que se considere la adquisición del mismo. La finalidad, dice ese escrito, es que, una vez adquirido, «el rótulo sea custodiado y exhibido en el Museo de la Ciudad, como parte de su fondo permanente, para asegurar su conservación y difusión».

La demolición o alteración de este rótulo, añaden, «supondría una pérdida irrecuperable de un testigo de la historia reciente de nuestro barrio». Como ejemplo, recurren a iniciativas en nuestro país como la del Ayuntamiento de Madrid, que «ha desarrollado un plan específico para la protección de rótulos históricos», gracias al cual se han catalogado 200 de ellos. En ciudades extranjeras como París, Nueva York o Berlín, recuerdan que también cuentan con museos, fondos o inventarios de rótulos.

Lenta desaparición de salas

La última película que se pudo ver en esta sala se proyectó en 2006, cuando el cine dejó de funcionar. Fue solo otro capítulo más en el camino que siguieron otras salas de la capital murciana, que fueron desapareciendo progresivamente y adquiriendo otros usos. El ejemplo más emblemático de reconversión que sigue en el aire es la del Cine Rex. Casi dos décadas después de su cierre, en el caso de los Cines Floridablanca, a mediados de septiembre, una de las grandes franquicias nacionales de gimnasios anunció la apertura de unas nuevas instalaciones en ese emplazamiento.