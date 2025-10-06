Las pedanías murcianas de Puente Tocinos y Cabezo de Torres tendrán salas de estudio las 24 horas

Puente Tocinos (16.980 habitantes) y Cabezo de Torres (14.115), segunda y tercera pedanías más pobladas de Murcia según los datos del padrón municipal ... relativos a 2024, dispondrán de salas de estudio gratuitas y abiertas 24 horas, los 365 días del año. Estas dos nuevas infraestructuras se sumarán a las de Monteagudo y El Esparragal, últimas proyectadas hasta el momento y aprobadas el pasado mes de mayo por la Junta de Gobierno. Así lo adelantó este lunes a LA VERDAD el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, quien avanzó que el proyecto de la sala de estudio de Puente Tocinos, actualmente en fase de redacción, contará con un presupuesto de 496.000 euros, mientras que la de Cabezo de Torres, cuyo impulso ya se barajó en 2022 y finalmente está ahora a punto de entrar en fase de redacción, dispondrá de una partida presupuestaria de 450.000 euros.

Actualmente Murcia tiene 900 puestos de estudio distribuidos en 17 salas municipales (SME) operativas, 18 si se cuenta la Open Faculty -asociada a la red en virtud de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Universidad de Murcia, con 80 puestos añadidos-, aunque esta última sala no está en servicio las 24 horas. La red, dependiente e integrada en los servicios de la también red municipal de bibliotecas, ofrece a estudiantes mayores de 16 años tanto wifi como tomas estándar y estabilizadas de corriente.

Además, cuenta con un sistema integrado de control de acceso vía internet (SICAi), por el que una única aplicación controla entradas y salidas, la vigilancia con circuito cerrado de televisión con grabación, las alarmas de intrusión y fuego, el control de climatización e iluminación, el botón SOS y la conexión a una central receptora, ya que en las instalaciones no hay personal a cargo.

La cuantía de las inversiones previstas en Puente Tocinos y Cabezo de Torres, aunque aún no se dispone de datos concretos sobre ubicación y plazas, parece indicar que ambas estarán en el top municipal por dimensiones, previsiblemente superadas solo por la sala de Ronda Sur, la más amplia con 232 puestos de estudio. Tras ella, Beniaján (84), El Raal (72), Alquerías (70), la que tendrá Monteagudo (66), Los Dolores, Sangonera la Seca y Torreagüera (50), Sangonera la Verde (44), Los Garres (38), la proyectada en El Esparragal (35), Aljucer, Rincón de Seca y Llano de Brujas (30), San José de la Vega (26), Casillas y Zeneta (24), Los Martínez del Puerto (22) y Cobatillas (con 20 puestos) completan la red.

Más de 150.000 usuarios

Entre enero y septiembre de 2025, han sido más de 150.000 los usuarios que han hecho uso de las salas de estudio, según informan fuentes municipales, y se espera a final de año se supere en un 10% la cifra global de 2024: 230.000 los usuarios. Con una media mensual de 15.000 estudiantes, en los meses transcurridos de 2025, mayo ha sido el mes de mayor afluencia, con más de 25.000 estudiantes. En 2023, fue septiembre y, en 2024, mayo también, coincidiendo con exámenes de fin de curso y oposiciones.

En cuanto a las franjas horarias, las de mayor densidad de usuarios abarcan la horquilla 16-20 horas, con una ocupación del cien por cien de los puestos disponibles, y de 8 a 14 horas, con un porcentaje del 85%. Entre medianoche y las 2 de la mañana, la sala más demandada es la de Ronda Sur, con picos de ocupación de hasta un 15%.