Usuarios de la sala de estudios de Llano de Brujas. Nacho García

Las pedanías murcianas de Puente Tocinos y Cabezo de Torres tendrán salas de estudio las 24 horas

Ambos proyectos aún se encuentran en fase de redacción, a la espera de conocer la ubicación y cuántas plazas ofrecerán

Gema Escobar

Gema Escobar

Lunes, 6 de octubre 2025, 21:26

Puente Tocinos (16.980 habitantes) y Cabezo de Torres (14.115), segunda y tercera pedanías más pobladas de Murcia según los datos del padrón municipal ... relativos a 2024, dispondrán de salas de estudio gratuitas y abiertas 24 horas, los 365 días del año. Estas dos nuevas infraestructuras se sumarán a las de Monteagudo y El Esparragal, últimas proyectadas hasta el momento y aprobadas el pasado mes de mayo por la Junta de Gobierno. Así lo adelantó este lunes a LA VERDAD el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, quien avanzó que el proyecto de la sala de estudio de Puente Tocinos, actualmente en fase de redacción, contará con un presupuesto de 496.000 euros, mientras que la de Cabezo de Torres, cuyo impulso ya se barajó en 2022 y finalmente está ahora a punto de entrar en fase de redacción, dispondrá de una partida presupuestaria de 450.000 euros.

