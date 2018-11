Paseo dominical con sombrero Con pamelas, gorros y tocados, decenas de mujeres participaron ayer en Murcia en el II Paseo con Sombrero. / juan carlos caval / agm MARÍA JOSÉ MONTESINOS y M.J.M Lunes, 12 noviembre 2018, 07:36

El sombrero, complemento indispensable en damas y caballeros para vestir con elegancia hasta mediados del siglo pasado vuelve a abrirse paso con fuerza, y no solo en bodas y ceremonias de postín. La plaza de la Cruz concentró ayer a decenas de mujeres -y algunos hombres- que adornaban su cabello con tocados y sombreros de todos los colores y tamaños. No era una boda, pese a que el lugar -una de las puertas del templo catedralicio- invitara a pensar en ello. Este año se celebra ya la segunda edición del Paseo con Sombrero, organizada por las sombrereras murcianas Carmen Navarro y Juana Nicolás, socias de la Asociación de Sombrereros de España. No quiso perderse la convocatoria la concejal de Comercio, Maruja Pelegrín, que lucía un bonito abrigo de ante rojo, que combinó con un sombrero de ala ancha azul. No pudo, sin embargo, acompañar por las calles Trapería, Jabonerías y plaza de Romea al resto del grupo, porque se torció un pie -el mismo del que fue operada hace unos años-, y esta circunstancia le obligó a retirarse del paseo, que resultó muy vistoso por la soleada jornada que se pudo disfrutar ayer domingo.

El Paseo con Sombrero es una costumbre importada de Nueva York, explica Juana Nicolás, una de las organizadoras del evento. En la ciudad de los rascacielos, la Quinta Avenida se cierra al tráfico el domingo de Pascua para dejar paso a la 'Easter Parade & Bonnet Festival'. Hay quien lleva pamelas y sombreros elegantes, como es costumbre para asistir a bodas y grandes ceremonias, pero la mayoría se fabrica sus propios sombreros y da rienda suelta a la imaginación para realizar tocados con forma de conejitos, huevos, nidos con pollitos y hasta sombreros en forma del estadio de béisbol de los Yankees. En Murcia, de momento, ayer reinó la elegancia de los tocados y sombreros que lucieron damas y caballeros ::

Desaparecido

Concentración por Alberto Hernández

La plaza de Santo Domingo reunió ayer a decenas de personas en solidaridad con la desaparición del niño Alberto Hernández Cortés, el pasado 4 de agosto. La concejal de Derechos Sociales, Conchita Ruiz, se sumó como una madre más al acto solidario. ::

Manos Unidas

Carrera popular para ayudar a niñas en India

Con camisetas, pantalones cortos y deportivas, decenas de hombres, y mujeres de todas las edades participaron ayer por la mañana en la VII Carrera Popular de Manos Unidas, que partió de la plaza de la Cruz Roja. En esta ocasión, el dinero obtenido con la inscripción de los participantes se pretende ayudar a construir un internado para niñas tribales en India.

Folclore

La Crilla celebra con un festival su 50 aniversario

La peña huertana La Crilla, que preside Juan García Serrano, celebró ayer su gala folclórica con motivo del 50 aniversario de su creación. El Teatro Circo abrió sus puertas a las 11 para acoger durante más de dos horas lo mejor del repertorio del grupo de coros y danzas Siete Coronas de la peña La Crilla. El acto contó con la asistencia del concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos, Jesús Pacheco. ::

Jesús Abandonado

Gesto solidario de los higienistas bucodentales

La Federación Española de Higienistas Bucodentales ha realizado un donativo de 1.350 euros a la Fundación Jesús Abandonado de Murcia a través de médicos odontólogos voluntarios que desarrollan su labor en esta institución.

El donativo se enmarca dentro del XXX Congreso Nacional que tuvo lugar en la capital murciana a finales de octubre, en el que la Asociación Murciana de Higienistas Dentales (HIDES Murcia) medió para que unos de los premios otorgados fuera a Jesús Abandonado.

Como explica Ana Caballero, responsable del área de Solidaridad de la Fundación Jesús Abandonado, «gracias a la concesión de este donativo, tenemos la oportunidad de ampliar los servicios que prestamos en este área, como realizar endodoncias», al tiempo que hace un llamamiento «para que se sumen más higienistas dentales y odontólogos, ya que queremos realizar un programa de higiene dental, limpiezas de boca y educación sanitaria en nuestro Centro de Acogida».

Teatro Circo

Espido Freire asiste hoy al foro de Educación

El Teatro Circo acoge hoy, a partir de las 19 horas, el I Foro de Educación, Cultura, Deporte y Universidades que organiza Innovaedum, el movimiento por la innovación educativa promovido por la Unión de Directivos de Educación Infantil y Primaria de Murcia (Direcmur). El alcalde, José Ballesta, será el encargado de abrir el acto. Tras unas palabras del docente y escritor Emilio Soler, tomará la palabra Espido Freire, quien abordará el tema de la educación desde el ámbito cultural. La autora ganó el premio Planeta con su novela 'Melocotones helados'. En la actualidad, da clases y cursos sobre expresión oral y escrita y oratoria para profesionales.