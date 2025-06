El Orgullo LGTBI de Murcia refleja la esencia de la «mujer huertana diversa y transfeminista» en su cartel de 2025

LA VERDAD Jueves, 5 de junio 2025, 16:50 | Actualizado 17:18h. Comenta Compartir

El 1.200 aniversario de la ciudad de Murcia ha servido de inspiración al Colectivo No Te Prives para el diseño del cartel y de las actividades del Orgullo LGTBI 2025 de la capital del Segura. El artista cartagenero reconocido internacionalmente por hacer los murales de Disneyland París José María VG ha plasmado «la esencia de la mujer huertana diversa y transfeminista a lo largo de la historia». Un cuadro realizado sobre lienzo que desde la organización quieren que suponga un regalo de la comunidad 'queer' de Murcia a su municipio en el aniversario de su fundación. Una comunidad que, en palabras del presidente del colectivo, Germán Echevarría, «quiere ser reconocida y valorada por la gran labor social que realiza en el municipio en cuanto a salud, educación y cultura».

En cuanto a las actividades, destaca el fomento de la cultura 'queer' o disidente del género y de los roles establecidos «por la norma cis y heteropatriarcal», según explica el colectivo No Te Prives, organizador de los actos. Como platos fuertes, destacan la presentación del libro 'Promiscuidad', del murciano Jan J. Martí y el libro documental 'Gestos en la noche', de Javier Galeano.

Otro pilar fundamental de No Te Prives durante el resto del año es la difusión de la salud sexual. Este año destaca la charla de la doctora Rosa Miñarro impulsada por el grupo Mujeres Diversas de No Te Prives: 'Cuerpos diversos, misma prioridad: prevención de ITS para personas con vulva'. El doctor Mariano León, de Vihsibles, también abordará las ITS en ambos sexos el próximo viernes 6 en la sede de No Te Prives.

Este año No Te Prives también presenta la primera edición del 'Día Arcoiris de las Familias'. Un evento para lo menores y sus familias organizado por No Te Prives y la asociación de familias homoparentales Asfagalem que contará con la mejor animación infantil en el Cuartel de Artillería.

Ampliar Imagen del cartel. Kiko Asunción / AGM

A estos eventos se suman otros que ya fueron un éxito el año pasado como las competiciones de Carrera de tacones y vuelo de bolsos en Santo Domingo el próximo jueves 19 con cena en Piscis; el evento del Grupo Migrante de No Te Prives, el miércoles 18, o la Barbaridrag, una batalla travesti para coronar a la próxima estrella drag murciana, como preOrgullo el día 20.

El sábado 21 se producirá la gran manifestación del Orgullo LGTBI 2025 de Murcia que recorrerá las principales arterias de la ciudad y que culminará con un gran espectáculo que tendrá como cabeza de cartel a la cantante gallega Yoly Saa.

La presentación de las actividades contó con la presencia de las titulares de Mujer e Igualdad, Ascensión Carreño; y Salud, Pilar Torres; y los concejales socialistas Esther Nevado, Ginés Ruiz Maciá y Fran Noguera.

«Hacemos pruebas de VIH, repartimos preservativos y lubricantes. También cuidamos de la salud mental a través de charlas con especialistas y sesiones individuales para quien las necesita. Educamos: damos charlas de concienciación en colegios, asociaciones y donde nos llamen. También hacemos actividades deportivas, tenemos un coro... Y no se le pide el carnet LGTBI a nadie», explicó Germán Echevarría.

A su vez, el presidente del colectivo agradeció la invitación a la Corporación y solicitó al Consistorio que la bandera arcoiris luzca en el Ayuntamiento y en la Glorieta «para que, por una vez al año, se evidencie que esta es la casa de todos los murcianos». «No se entendería que no se pusiera este año tras lo dictado por el Tribunal Supremo, que detalla que esta bandera no va contra nadie», añadió.

No Te Prives también ha creado una imagen en solidaridad con Hungría con el fin de transmitir ánimos a la comunidad LGTBIAQ+ del país y «concienciar sobre el peligro de que una prohibición del Orgullo como la de Hungría puede suceder en España si los partidos hermanos de Orban tocan poder aquí», explicó Echevarría. Una imagen que desde No Te Prives se ha compartido con el resto de España a través de la Federación Estatal FELGTBI+.

