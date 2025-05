La oposición rechaza las 8.700 viviendas previstas en Baños y Mendigo y Corvera

Pedro Navarro Viernes, 30 de mayo 2025, 00:52 Comenta Compartir

Las últimas decisiones urbanísticas del Consistorio marcaron también el inicio del debate en lo que respecta a los acuerdos ejecutivos y dispositivos. La oposición mostró su rechazo, de una parte, y sus dudas, de otra, ante las tres modificaciones no estructurales del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) que permitirán construir casi 9.000 viviendas de usos turístico y residencial en las pedanías de Baños y Mendigo y Corvera.

Votó en contra de dichos acuerdos el Grupo Socialista por considerar que los proyectos que habilitan son «insostenibles» y no responden a su «modelo de municipio», al priorizar «intereses privados» frente a la protección de la Sierra de Carrascoy. Señalan así los concejales Ginés Ruiz Maciá y Andrés Guerrero que estas futuras promociones sumarán presión a espacios naturales protegidos y de campeo de aves rapaces, que se encuentran, además, alejadas de los núcleos urbanos y desconectadas de los servicios, «sin garantías de que estos vayan a estar asegurados». Rechazan, también, que se haya echado mano de una figura «denostada», como la del teletransporte, triplicando la edificabilidad concedida a cambio de la cesión de unos espacios naturales «que ya están protegidos y que ahora tendrá que mantener el Ayuntamiento».

El PSOE acusa al gobierno municipal de cargar los buenos datos económicos del Consistorio «sobre los riñones del contribuyente»

Por su parte, Vox se abstuvo en la votación, mostrando sus dudas ante una propuesta «similar a otras que acabaron con la intervención de la Sareb o el 'banco malo' y que no contribuye a solucionar el problema de la vivienda». Y no lo hace porque «va destinada a un público particular y no busca ampliar la oferta residencial en los núcleos de las pedanías». Mientras, el edil de Urbanismo, Antonio Navarro, defendió que estas modificaciones «son legales, se realizan en suelo urbanizable, tienen las redes de saneamiento y suministro aseguradas y permitirán incrementar el patrimonio público natural con la cesión de esas fincas». «Las pedanías también tienen derecho a desarrollarse», zanjó.

Un buen año con 'peros'

Aunque no precisaba de votación, también generó controversia la dación de cuentas del informe de la Intervención General sobre la liquidación del Presupuesto del año pasado y de la ejecución del primer trimestre. «Sobre el papel, 2024 fue un buen año, pero a costa de los riñones del contribuyente: se recaudaron 50 millones más», defendió Ruiz Maciá, señalando que, según un informe de Contabilidad, «se están dando tensiones en los servicios al no cubrir las bajas». «La ejecución en pedanías no llega al 30%», apostilló Vox. «¿Quieren que no cumplamos las reglas fiscales? El PSOE nos dejó un agujero de 77 millones y lo hemos dejado en 38», replicó el popular José Francisco Muñoz.