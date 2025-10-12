La ONG Azul en Acción lleva a Senegal su 'milagro de ver' Un equipo de más de 30 profesionales, dirigidos por el agente de Policía Local Jesús Franco, prevé revertir la ceguera en más de 1.200 pacientes

Tras casi 80 proyectos de cooperación al desarrollo en los ámbitos sanitario, educativo y de infraestructuras básicas impulsados en África, Latinoamérica e India, el presidente de la ONG Azul en Acción, Jesús Franco, mantiene la ilusión del primer día y una convicción que le acompañará una vez más, desde mañana y durante las próximas dos semanas, en una nueva intervención contra la ceguera evitable centralizada en la región senegalesa de Thiès, pero «que beneficiará a personas de todo el país y de países vecinos», precisa.

Azul en Acción, que este año celebra el 25 aniversario de su creación –en el seno de la Policía Local de Murcia–, pelea cada vez que despliega el proyecto 'El milagro de ver' con «la resignación» de quienes pierden la vista en lugares tan desfavorecidos como Senegal, donde las patologías que causan ceguera evitable tienen gran incidencia. «Hay niños que no van a la escuela porque no ven, y otros que deben hacer de lazarillos para adultos que se han quedado ciegos», detalla.

La atención especializada «debe ser en estos países, al menos, tan buena como lo es aquí», dice convencido el presidente de la entidad

La expedición asistencial, en la que participa un equipo encabezado por Franco y formado por más 30 profesionales entre oftalmólogos, ópticos, anestesiólogos, enfermeros y un traductor, atenderá durante quince días a 4.000 personas en consulta; realizará entre 400 y 500 cirugías de cataratas y revisará a unas 2.000 personas con baja visión por tener un defecto refractivo muy alto, que puede corregirse con unas simples gafas. «Calculo que devolveremos la visión a más de 1.200 personas», estima sonriente este miembro de la policía, quien espera «quedarse corto» en las previsiones. Hasta el momento, son casi 48.000 personas las que la ONG ha visto en consulta, y más de 15.000 pacientes los que han recuperado la visión.

Calidad y formación

La atención especializada «debe ser en estos países, al menos, tan buena como lo es aquí», y estos proyectos «son caros si queremos trabajar éticamente bien y con calidad», reconoce Franco. En este sentido, asegura que la iniciativa, que ha incluido hasta el momento la formación de ocho personas en el terreno, entre ópticos y oftalmólogos, y que no ha registrado una sola incidencia negativa en pacientes en los últimos cinco años, sigue adelante por «una apuesta importante» realizada por la Comunidad Autónoma, desde la Dirección General de Cooperación, los ayuntamientos de Murcia y Cartagena, la Universidad de Murcia, los colegios oficiales de Médicos y Ópticos y Optometristas, además de empresas colaboradoras como Fundación Diagrama y Disfrimur.

«Mantener estos proyectos en el tiempo, y en un mismo sitio, genera un desarrollo importante para toda la población, porque además de curar ayudamos a estas personas en su integración laboral y social», concluye este policía con alma de cooperante. Todo un soñador con alma de policía.