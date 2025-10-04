La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Inicio de la formación para los nuevos conductores del servicio de Bomberos. Ayto

Oferta de empleo público del Ayuntamiento de Murcia con 92 plazas, más de la mitad para bomberos

Hasta 66 de los puestos a convocar son del de área seguridad y emergencias, incluyendo diez que miran a la profesionalización del servicio de Protección Civil

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Sábado, 4 de octubre 2025, 07:37

Hasta 92 nuevas plazas de las que 66 están destinadas a reforzar los efectivos de los servicios municipales de seguridad ciudadana y emergencias. Esa es ... la propuesta de Oferta Pública de Empleo (OPE) para este año que el gobierno municipal presentó ayer a los sindicatos, en el marco de la mesa general de negociación. Incluye la propuesta la próxima aprobación de 40 plazas de bomberos, otras diez para conductores del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) y cinco más para ingenieros técnicos industriales,informáticos y arquitectos técnicos que llegarán para reforzar también este cuerpo.

