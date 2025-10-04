Oferta de empleo público del Ayuntamiento de Murcia con 92 plazas, más de la mitad para bomberos

Hasta 92 nuevas plazas de las que 66 están destinadas a reforzar los efectivos de los servicios municipales de seguridad ciudadana y emergencias. Esa es ... la propuesta de Oferta Pública de Empleo (OPE) para este año que el gobierno municipal presentó ayer a los sindicatos, en el marco de la mesa general de negociación. Incluye la propuesta la próxima aprobación de 40 plazas de bomberos, otras diez para conductores del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) y cinco más para ingenieros técnicos industriales,informáticos y arquitectos técnicos que llegarán para reforzar también este cuerpo.

Asimismo, se añaden otras diez plazas para el servicio de Protección Civil y una más destinada a la dotación de un comisario para la Policía Local. «Hemos puesto en marcha la incorporación en los últimos meses de más de 160 efectivos en el área de seguridad y emergencias, entre las que también se incluyen agentes de la Policía Local y de Movilidad», defendía ayer el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, del que también depende el departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento.

Lo cierto es que el SEIS, que cuenta ahora mismo con entre 170 y 180 efectivos, está a la espera de que salgan de la academia y se incorporen al servicio otros 77, 55 bomberos y 22 conductores. Si a ellos se suman las 50 plazas ahora aprobadas y que deberán convocarse en los dos próximos años, «la plantilla experimentará un crecimiento neto importante» -que puede rondar el centenar de efectivos-, incluso con el descuento de las jubilaciones, según explica el delegado del sindicato SIME para este servicio, Rubén Frutos. Este refuerzo permitirá, en principio, acabar con el problema estructural al que se enfrentaba el SEIS con el exceso de horas extras.

Jubilaciones y carencias

«Hemos calculado, en la planificación para los próximos años, tanto las necesidades por jubilación, como otras asociadas al crecimiento poblacional y a otros aspectos», subrayaba Guillén. Además, según destacan fuentes del SIME, que reconocen el esfuerzo municipal para el refuerzo de plantilla en estas áreas, las diez plazas de Protección Civil buscan profesionalizar un servicio que se ha nutrido históricamente de un cuerpo de voluntarios.

Hay que recordar que este se ha visto envuelto en los últimos años en diversas polémicas por denuncias sobre la falta de medios y por el atasco de la construcción de su nueva sede, lo que mantiene a los voluntarios en barracones. Además, queda pendiente la convocatoria de 25 plazas de Policía Local de la oferta parcial de 2024, que se podría ver aumentada gracias a las vacantes sin cubrir.

Por otra parte, el PSOE acusó al gobierno municipal de «engañar los murcianos con falsas expectativas sobre empleo público», ya que «aún quedan procesos selectivos pendientes desde 2018, pese a que se han cobrado las tasas de examen a los aspirantes».