Nueve rutas divulgarán el valor ambiental del Segura

El Ayuntamiento ha incluido nueve itinerarios y rutas ambientales guiadas, junto a dos talleres y la Escuela de la Naturaleza, en la programación de actividades hasta final de año de la Concejalía de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente.

Según el consistorio, con estas actividades que se van a desarrollar hasta diciembre «los asistentes conocerán importantes enclaves de la naturaleza en el municipio como son los parques municipales forestales de Majal Blanco y Contraparada, y otras rutas en torno al río Segura y la Huerta de Murcia».

Como novedad se ha diseñado un itinerario familiar del Malecón al Molino del Amor, que tendrá lugar el 25 octubre. Se trata de un recorrido de 7 kilómetros, pensado para realizar con menores. Otras dos rutas novedosas pretenden invitar a descubrir los meandros del río Segura desde La Arboleja y desde Alquerías, respectivamente.

Los centros de visitantes de Majal Blanco, Contraparada y el Molino del Amor «se consolidan como espacios clave para conocer el entorno natural y las diferentes rutas a realizar», dice el Ayuntamiento.