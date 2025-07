Una nueva VTC llega a Murcia para competir por clientes y conductores

'No hay dos sin tres', dice el aforismo. Primero fue el turno de la española Cabify en 2019; más tarde –en 2024– desembarcó ... la estadounidense Über, buque insignia de un sector al que da nombre oficioso y, finalmente, ayer llegó a la capital de la Región la estonia Bolt. «Son fundamentalmente las únicas tres grandes plataformas VTC (operadoras móviles de Vehículos de Transporte con Conductor) que operan en España y todas están presentes ya en Murcia», explica José Manuel Berzal, presidente ejecutivo de la patronal nacional del sector Unauto Movilidad. El motivo de la llegada de este nuevo actor es claro para Berzal: «En Murcia hay demanda de servicios de transporte».

Puede que parte de la culpa de este déficit la tenga, entre otras cuestiones, un servicio de autobuses pendiente desde hace demasiado tiempo de una renovación que no acaba de llegar, pero lo cierto, según precisan desde Bolt, es que «el número de viajes en transporte urbano del municipio capitalino ha aumentado casi un 15% interanual, cuatro puntos por encima de la media nacional». A esta oportunidad de negocio ha respondido la compañía estonia, que asegura llegar a Murcia «con una flota de vehículos exclusivamente eléctricos», aunque sin indicar su volumen. No obstante, precisan desde la compañía que «Bolt no es dueña de ningún vehículo, que son propiedad de las flotas locales con las que nos hemos asociado».

De hecho, añade esta que tampoco dispone de «conductores propios», sino que estos o bien «trabajan para las flotas asociadas o bien son conductores independientes –o autónomos– con su propia licencia VTC/Taxi». Asimismo, precisan desde Bolt que esta plataforma «nunca exige exclusividad» a los chóferes que trabajan con ella. Por tanto, es posible que un mismo conductor preste sus servicios en más de una plataforma con un mismo coche.

Estas compañías tratan de captar a taxistas o chóferes con autorización para que trabajen con ellas, incluso con varias 'app' a la vez

No compiten, por tanto, estas plataformas digitales solo por la clientela, sino que también lo hacen entre ellas por los conductores, animando incluso a los taxistas a integrarse en su plataforma. De hecho, Bolt lo ha hecho ofreciéndoles una comisión a modo de prueba del «0%», con la intención de aumentar su flota disponible y cuota de mercado. Precisa, sin embargo, el presidente de Radio Taxi, Fabio García, que por el momento no hay más que una decena de taxis –de los 290 que operan en Murcia– prestando servicio a través de estas aplicaciones.

Todo esto significa «que la llegada de un nuevo operador no supone por sí misma un aumento cuantitativo de la oferta con un mayor número de vehículos», según explica Berzal, sino que lo que se produce es un «incremento de marcas que compiten jugando la baza de la empatía o el menor precio». No obstante, explica Silverio Ramón Carbonell, representante de las llamadas VTC tradicionales de la Región –pequeñas flotas que no dependen de las plataformas 'online'– que, «habitualmente, empresas como Cabify, Über y Bolt desembarcan en las ciudades con vehículos que pertenecen a sociedades participadas por ellas, con grandes flotas y sede en otros puntos de España, pero que han logrado licencias en el ámbito territorial en el que se pretende empezar a operar». De hecho, fuentes de Unauto aseguran que una empresa radicada en Madrid es propietaria de 40 licencias que serán operadas por Bolt en Murcia.

Nueva normativa

Así, destaca Ramón Carbonell que en el último año, periodo en el que se ha producido la llegada a la capital murciana de Über y Bolt, se ha pasado en la Región de alrededor de 125 licencias a 258, multiplicando por más de dos la cifra, aunque esto se hizo con la recuperación de muchas de las que se perdieron en la pandemia, según la Consejería de Fomento. Y ha ocurrido justo antes de la suspensión de dos años impuesta por el nuevo decreto autonómico de regulación del sector. Este periodo de dique seco para las nuevas autorizaciones busca dar un plazo a los ayuntamientos para que estos aprueben la regulación para la concesión de licencias municipales.

Y es que, hasta ahora, las autorizaciones regionales solo habilitaban a las VTC para realizar trayectos entre municipios, existiendo un vacío en los desplazamientos dentro de cada término. Hasta que se apruebe la nueva normativa, existe un periodo de gracia que permite prestar servicios urbanos a los vehículos con licencia dentro del término municipal en el que esta se encuentra radicada, que en Murcia son 162. Desde Unauto y el sector del taxi piden que se fijen unas reglas claras para que la concesión de licencias se adapte al incremento de la demanda, evitando la especulación.