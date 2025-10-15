La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Rafael Gómez y Miryam Fuertes, este miércoles, durante la presentación del evento. Guillermo Carrión / AGM

La novena edición del Murcia Shops Forum apostará por el humor para fomentar el comercio de proximidad

El evento contará con ponentes como jurado de 'MasterChef' Samantha Vallejo-Nágera, la cantante y actriz Miriam Fernández, el experto en IA José Javier Caravaca y el motivador empresarial Alfonso Alcántara

EP

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:05

Comenta

El Auditorio Víctor Villegas acogerá este domingo la novena edición del Murcia Shops Forum (MShF2025), una cita para el comercio de proximidad y los profesionales de este sector, organizada por la Dirección General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales, dependiente de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, y la Cámara de Comercio de Murcia.

Durante la presentación del evento, celebrada este miércoles, el director general de Impulso al Comercio, Rafael Gómez, junto con la presidenta de la Cámara, Miryam Fuertes, destacó que «este foro se ha convertido en un espacio de referencia para impulsar la innovación en el pequeño comercio, promover el intercambio de experiencias y ofrecer herramientas útiles para su transformación y crecimiento».

La edición de este año apuesta por un enfoque original: integrar el humor en las estrategias organizativas. Para ello contará con ponentes como la empresaria y jurado del programa de televisión 'MasterChef' Samantha Vallejo-Nágera, la cantante y actriz Miriam Fernández, el experto en inteligencia artificial José Javier Caravaca y el motivador empresarial Alfonso Alcántara. También participarán las empresas regionales Crea tu Área, Locoloco Vintage, Insólita Slow Concept y brabu!, que contarán sus experiencias para servir de inspiración.

«El Gobierno regional sigue apostando por un comercio moderno, dinámico y cercano. Este tipo de eventos refuerzan esa visión y aportan valor real al día a día de nuestros comerciantes», afirmó Gómez.

