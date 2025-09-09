Música y teatro en la plaza Belluga para celebrar el 1200 aniversario en la Feria de Murcia El próximo jueves 11 de septiembre se presentará 'El Relato de una historia' que representará la historia de la ciudad

Música, teatro y efectos especiales convertirán la Plaza de la Catedral en un escenario inolvidable. El alcalde de Murcia, José Ballesta, presentó esta mañana el espectáculo 'Murcia 1200: El Relato de una Historia', una producción que tendrá lugar el próximo jueves 11 de septiembre en la Plaza del Cardenal Belluga, como parte de los actos conmemorativos del 1200 aniversario de la fundación de la ciudad enmarcados en la Feria de Murcia 2025.

Este montaje fue concebido en exclusiva para conmemorar esta efeméride, lo que lo convierte en un espectáculo que solo podrá disfrutarse una única vez. La propuesta, dirigida artísticamente por el productor murciano Pablo de Torres y escrita por los dramaturgos Fran García y Mario Salas de Rueda, se presenta como una «experiencia inmersiva donde emoción, memoria y música se darán la mano». La historia de la ciudad se contará a través de un diálogo entre música y narración.

La Plaza de Belluga se transformará en un espacio escénico con tres escenarios en forma de medialuna. En el centro, la compañía musical Belter Souls pondrá la banda sonora principal; en los laterales, la Joven Orquesta Ciudad de Murcia, dirigida por Raúl López Sánchez, y la voz del reconocido cantaor flamenco Curro Piñana dará forma al relato. Los actores Samuel Alcaraz y María Alarcón, junto a los propios miembros de Belter Souls como narradores, «darán vida a escenas teatralizadas que se entrelazarán con pasajes musicales». Todo ello estará acompañado de un despliegue de iluminación y efectos especiales.

Este show estará distribuido en cuatro grandes bloques y el repertorio incluirá piezas universales como 'Mediterráneo' de Joan Manuel Serrat o 'La Primavera' de Vivaldi, además de un poema de Ibn Arabi musicalizado por Curro Piñana. Junto a estas obras, figuras de la historia murciana como Abderramán, Alfonso X, Salzillo o Floridablanca, además de los huertanos, serán los protagonistas de una velada que conjuga tradición y modernidad. Este evento, que es gratuito y apto para todos los públicos, tendrá una duración de unos 45 minutos.