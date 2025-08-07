Los murcianos despiden a Brigitte, la querida quiosquera de Gran Vía, fallecida en junio El templete lucía hasta hace unos días multitud de muestras de cariño en forma de banderas, flores y notas manuscritas

Gema Albaladejo y Lía Guillén Jueves, 7 de agosto 2025, 22:25

«Eres historia de Murcia, descansa en paz», decía una de las tantas notas que fueron colocadas como muestra de despedida y cariño en uno de los laterales del quiosco de las golosinas de la Gran Vía, situado frente a la sede de CaixaBank y la tienda textil Punto Roma, para rendir homenaje a su quiosquera. Brígida López, conocida como 'Brigitte', ha sido la imagen del templete «durante más de 15 años», señala un amigo suyo que trabajaba cerca del establecimiento y ha querido reservar su identidad.

El establecimiento, antes de ser regentado por ella, estuvo a cargo de su madre, conocida como «la sevillana» y que dio nombre ocioso al templete durante años. Cuando construyeron el edificio de la antigua caja de ahorros Cajamurcia, se intentó retirar esta instalación, pero finalmente «un abogado de por aquí cerca intervino por ellas, negociaron y lo movieron un poco, hasta donde está hoy», según explica el mismo conocido.

Lamentablemente, Brigitte falleció el pasado mes de junio a causa de un cáncer que la ausentó del local por un tiempo. «Los vecinos sabían que estaba cerrado por enfermedad, pero no tenían noticias de qué era lo que realmente estaba pasando; así que cuando murió, nosotras, que éramos sus mejores amigas y que la acompañamos hasta el final, decidimos poner un ramo de rosas y una foto suya comunicando lo que había pasado para que la gente lo supiera», cuenta Toñi Muñoz, íntima de la quiosquera.

En ese momento, el templete comenzó a llenarse de muestras de afecto con las que los murcianos han querido dar el último adiós a Brigitte. Además de pequeñas notas de colores, también hubo quien puso flores, banderas e incluso, como en el caso de un policía nacional, que no firmó con su nombre, pero compartió una experiencia que vivió con ella. «A la vista está que la querían muchísimo, tuvimos que reponer tres veces los pósits porque se gastaban», añade su amiga.

'Lola', su perrita, se ha quedado a cargo de una amiga

Cualquiera que piense en ella o en el templete, recordará también a su fiel compañera, 'Lola', la perrita que descansaba junto a ella en su vistosa caseta verde y que prácticamente ya formaba parte del mobiliario urbano. Un mensaje en la parte superior de este rincón dejaba claro que era su espacio: 'El recreo de Lola'. Actualmente, la perra está al cuidado de Toñi. «Intento no pasar por donde ella vivía o por Gran Vía porque no quiero que el animal lo pase mal, pero está muy bien, muy mimada y todo el mundo está muy pendiente de ella», explica.

El quiosco ahora mismo tiene un letrero de 'cerrado por vacaciones' y, además, desde hace unos pocos días no queda rastro del mural que se hizo en homenaje a su protagonista. Sin embargo, una nota firmada por familiares afirma que «después del verano», el negocio volverá a abrir sus puertas, «aunque ya no será lo mismo».

