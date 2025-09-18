La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Walls, Viva Suecia, Varry Brava y Funambulista. Andrés Molina / Kiko Asunción / Gonzalo J / Javier Carrión / AGM

'Esto es Murcia' la canción que une a artistas murcianos por el 1200 aniversario de la ciudad

Viva Suecia, Walls o Ruth Lorenzo participan en este proyecto

LA VERDAD

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:50

Murcia estrena una canción con motivo del 1200 aniversario de la fundación de la ciudad. 'Esto es Murcia', será un himno pop-indie rock que reúne a algunas de las voces y bandas más reconocidas de la escena nacional, promocionando el talento murciano.

El tema creado por Funambulista, Jorge Guirao, del grupo Second y Madbel, une en un mismo proyecto a Viva Suecia, Varry Brava, Walls, Ruth Lorenzo y Kuve, artistas de distintas generaciones que comparten un mismo sentimiento de pertenencia a a Murcia. El proyecto tiene un marcado fin solidario, ya que todos los beneficios obtenidos se destinarán íntegramente al Banco de Alimentos de Murcia.

La canción ya está disponible en varias plataformas, como Youtube o Spotify. 'Esto es Murcia' «es un homenaje colectivo, un canto de identidad y celebración que refleja la diversidad y la riqueza musical de la ciudad».

