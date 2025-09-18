'Esto es Murcia' la canción que une a artistas murcianos por el 1200 aniversario de la ciudad
Viva Suecia, Walls o Ruth Lorenzo participan en este proyecto
LA VERDAD
Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:50
Murcia estrena una canción con motivo del 1200 aniversario de la fundación de la ciudad. 'Esto es Murcia', será un himno pop-indie rock que reúne a algunas de las voces y bandas más reconocidas de la escena nacional, promocionando el talento murciano.
El tema creado por Funambulista, Jorge Guirao, del grupo Second y Madbel, une en un mismo proyecto a Viva Suecia, Varry Brava, Walls, Ruth Lorenzo y Kuve, artistas de distintas generaciones que comparten un mismo sentimiento de pertenencia a a Murcia. El proyecto tiene un marcado fin solidario, ya que todos los beneficios obtenidos se destinarán íntegramente al Banco de Alimentos de Murcia.
La canción ya está disponible en varias plataformas, como Youtube o Spotify. 'Esto es Murcia' «es un homenaje colectivo, un canto de identidad y celebración que refleja la diversidad y la riqueza musical de la ciudad».
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.