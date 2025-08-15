Muere un hombre de 65 años en Murcia tras dispararse accidentalmente con un arma La víctima quedó en parada cardiorrespiratoria tras sufrir la herida en el pecho y los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida

LA VERDAD Viernes, 15 de agosto 2025, 17:05

Un hombre de 65 años murió este viernes por la tarde en la pedanía murciana de Rincón de Seca tras dispararse «accidentalmente en el pecho con un arma de fuego de pequeñas dimensiones», según alertó una testigo al 112 sobre las 14.10 horas. Tras el disparo, el hombre quedó inconsciente.

A su llegada, la Policía Nacional informó de que el hombre estaba en parada cardiorrespiratoria y solicitó asistencia sanitaria urgente. Posteriormente, se desplazó una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias (UME) que, pese a los esfuerzos realizados, no pudo salvar la vida del hombre.