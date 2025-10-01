El mercado de Verónicas de Murcia pierde «hasta la mitad de la clientela» en la recta final de las obras

«Desde agosto la clientela se ha quedado a la mitad en muchos puestos; creíamos que remontaría en septiembre, pero no ha acabado de hacerlo». ... Así se manifiesta la presidenta de la asociación de comerciantes del mercado de Verónicas, Remedios Sogorb. Los placeros están inquietos ante esta situación a la que han acabado por encontrar explicación.

«Hemos recibido numerosas llamadas de clientes habituales -y no tanto- preguntando si la plaza de abastos se encontraba abierta, ya que la situación de obra les hace pensar que el edificio está cerrado», añade el vicepresidente de la asociación, Pedro Cerezo, haciendo un llamamiento a la clientela a que acuda a unas instalaciones «plenamente operativas». «Ha habido una bajada generalizada, aunque cada uno la ha sentido de una manera», confirma Blas, que regenta una carnicería. Está situación ha coincidido, además, no solo con la llegada de agosto, mes en el que el mercado funciona a medio gas, sino también con la fase final de las obras, que incluye una de las actuaciones más llamativas: la retirada de la cubierta de amianto, que ha dejado la planta superior del edificio al descubierto.

Labores de cerramiento tras la retirada de la cubierta de amianto. Ayto

Hay que recordar que los planes iniciales para el proyecto de rehabilitación pasaban por cerrar el inmueble durante la retirada de este material tóxico. Sin embargo, los placeros insistieron en buscar una fórmula que permitiera sellar la planta de arriba y seguir con la actividad en el piso de abajo, la cual ha provocado retrasos en unos trabajos que debían haber acabado en septiembre. Eso ha llevado, además, a que todos los puestos de la planta superior hayan tenido que ser reubicados a nivel de calle.

«No quería bajarme, después de tantos años, pero ahora estoy encantada», señala Mari Carmen, desde su puesto de frutos secos, ya que ahora recibe más clientes. «Lo de los turistas extranjeros este verano ha sido espectacular», añade. Mientras, el Ayuntamiento asegura que el plan de contingencia frente a las lluvias «ha funcionado perfectamente». Sin embargo, Cerezo no pudo abrir ayer su carnicería: «hay aquí una gotera que me ha inundado el puesto». No obstante, esta semana han arrancado las labores de cerramiento.