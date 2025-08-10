Localizan a dos senderistas perdidos en el parque regional de El Valle y Carrascoy de Murcia Se habían desorientado en la bajada desde las antenas y se encontraban sin agua

Un agente medioambiental y otro de la Policía Local de Murcia acompañan a los senderistas extraviados este domingo.

Los servicios de Emergencias rescataron este domingo a dos senderistas que se habían extraviado mientras realizaban la bajada de las antenas en el parque regional de El Valle y Carrascoy de Murcia. Los afectados consiguieron llamar al 112 a las dos de la tarde e indicaron que habían perdido la orientación y se encontraban sin agua desde varias horas atrás. Además, enviaron las coordenadas de su ubicación, que era de difícil acceso para medios terrestres.

Hasta el lugar se desplazaron los agentes medioambientales de la zona, así como efectivos de bomeros y agentes de la Policía Local de Murcia, que llegaron a pie a las 17.17 horas hasta el punto de las coordenadas en las que se encontraban los senderistas perdidos.

Una vez reunidos con ellos, los agentes los acompañaron hasta un punto de encuentro con acceso para vehículos, desde donde fueron trasladados hasta su punto de partida, en la pedanía de La Murta.

