La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Media Región, en alerta roja hoy por la dana: consulta las carreteras cortadas
La Murcia que no vemos

Tiempo de alarmantes bardomeras

Las cañas invaden muchos cauces pues no se observa la histórica costumbre de mondarlos

Antonio Botías

Antonio Botías

Viernes, 10 de octubre 2025, 09:06

Comenta

En este mundo no pasan más cosas malas, como diría un huertano viejo aunque jamás pisara una iglesia, porque Dios no quiere. Y esa máxima ... adquiere, en tiempos de tormentas como el actual, una actualidad inquietante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta roja este viernes por fuertes lluvias en el Campo de Cartagena y Mazarrón: hasta 180 litros en 12 horas
  2. 2 Estos son los municipios de la Región de Murcia que han suspendido las clases este viernes por la alerta roja por la dana
  3. 3 Los barrios más ricos y más pobres de Murcia y Cartagena: hasta 30.000 euros de diferencia entre zonas
  4. 4 Alerta roja por la dana en media Región de Murcia y clases suspendidas en trece municipios este viernes
  5. 5 La edil de Alcantarilla Lara Hernández denuncia una campaña de acoso en redes para forzarla a dimitir
  6. 6 El primer hotel de 4 estrellas de Molina de Segura ya tiene fecha de apertura
  7. 7

    Condecoración a un agente por un acto heroico en San Pedro del Pinatar: «Él me devolvió la vida»
  8. 8

    Acuerdo en Cartagena para pedir el permiso de residencia de Mohamed, el joven que rescató a la dueña de Los Churrascos
  9. 9

    Cocina tradicional con buena carne en San Pedro del Pinatar
  10. 10

    Las bajas laborales por problemas de salud mental se disparan un 79% en cinco años en la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Tiempo de alarmantes bardomeras

Tiempo de alarmantes bardomeras