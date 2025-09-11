La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los murcianos emigrados a Argentina celebran su particular Romería de la Fuensanta. LV
La Murcia que no vemos

Una Morenica criolla

Los descendientes de los murcianos emigrados a Argentina celebran su particular Romería de la Fuensanta

Antonio Botías

Antonio Botías

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:14

No luce un trono de plata, ni cruza el Puente Viejo entre aclamaciones. No viste manto de fina seda, ni la escoltan multitudes de devotos ... entre cuatro guardias civiles y legiones de insistentes loteros. Tampoco padece a esos que acuden cual moscas, una vez al año, solo para salir en la foto. La foto de la risa que nos causa, a cuantos compartimos la cita desde niños, verlos hacer el ganso… por no escribir el gilipollas. Nada de esto atesora tan pequeña imagen. Sin embargo, para entender la inmensa devoción que inspira, tendríamos que cruzar todo un océano y viajar más de 10.000 kilómetros en línea recta.

