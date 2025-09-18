La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Busto del poeta Ricardo Sánchez Madrigal en Murcia.
La Murcia que no vemos

Gloria lleves, Sánchez Madrigal

El centenario de la muerte del gran poeta y tres veces director de LA VERDAD pasa inadvertido

Antonio Botías

Antonio Botías

Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:19

Era ingeniero de minas; pero sus más preciados tesoros los alcanzó ahondando en la poesía y el periodismo. Me refiero a Ricardo Sánchez Madrigal, quien ... nació en Murcia en 1844 y ahí murió una víspera de San Antonio de 1925, hace ahora un siglo justo. Sin embargo, descuiden, que nadie ha programado, ni tampoco se espera, que yo sepa, homenaje alguno en su memoria. Hasta ahí podíamos llegar.

