Asalto. Grabado que muestra la bahía durante las maniobras del primer asedio, en 1727.
La Murcia que no vemos

El estadista murciano que reconquistó Menorca

El conde de Floridablanca, sin embargo, fracasó en su intento de que Gibraltar volviera a ser español

Antonio Botías

Antonio Botías

Domingo, 5 de octubre 2025, 07:45

Comenta

Gibraltar ha sido, a lo largo de los siglos, mucho más que una roca inexpugnable en la boca del Mediterráneo. Ha sido símbolo de orgullo, ... obsesión geopolítica y también, como bien advirtió José Moñino, nuestro murciano conde de Floridablanca, un hervidero de contrabando de tabaco. El político lo denunció con claridad hace más de dos siglos, aunque para él los alijos eran una anécdota frente a la verdadera cuestión: la recuperación de aquella plaza arrebatada en Utrecht y convertida en herida abierta del honor español.

