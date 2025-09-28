La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El murciano Archivo Almudí atesora esta magnífica instantánea de una esquina de la huerta y, al fondo, la torre de la Catedral y algunas parroquias.
La Murcia que no vemos

La curiosa forma de llamar a los primeros días de otoño en Murcia

En otra curiosa dualidad murciana, a los primeros días de la estación otoñal los llamamos «veranico de los membrillos»

Antonio Botías

Antonio Botías

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:47

Al murciano, por ser mediterráneo, se le llena la boca hablando de la bella primavera que adorna esta tierra, de las más hermosas que haya ... en el mundo. Y tiene razón. Luego llega el verano con su calorina, sus playas y sus sierras cuajadas de gentes que buscan frescas noches. Como igual de frescas las desean, sin ver su deseo cumplido, quienes más tarde, cumplido el 31 de agosto, regresan a la capital.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: Aemet activa el aviso amarillo
  2. 2 La Lotería Nacional deja 72.000 euros en la Región de Murcia
  3. 3

    El PP apuesta por limitar el acceso a los migrantes al Ingreso Mínimo Vital por el «efecto llamada»
  4. 4

    El PP diseña a puerta cerrada en Murcia su política migratoria
  5. 5 Denuncian a un miembro de la lista del PSOE en Calasparra por un presunto delito de agresión sexual
  6. 6 Hallan a un hombre agredido y amordazado en Totana al que le habían robado su coche
  7. 7

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres
  8. 8

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  9. 9

    Así se mima a las tortugas bobas que nacen en las playas de la Región de Murcia: «Son como nuestros chiquillos»
  10. 10

    El juez archiva la causa del fraude del AVE que afectaba a una empresa mixta de Beniel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La curiosa forma de llamar a los primeros días de otoño en Murcia

La curiosa forma de llamar a los primeros días de otoño en Murcia